Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirtschaft DAX startet extrem freundlich - Alle Werte im Plus Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 14.755 Punkten berechnet, 0,9 Prozent im Plus. Anleger erwarten vom am Vormittag erwarteten …