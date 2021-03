Mit über 73 Mio. Euro Umsatz legte followfood, der nachhaltige Lebensmittelpionier vom Bodensee, in 2020 ein Rekord-Geschäftsjahr weit über Plan hin. Trotz Corona-Pandemie, Wegfall von Umsätzen im Außer-Haus-Bereich und starkem Wettbewerb wuchs der Erfinder des Tracking-Codes zur Offenlegung von Lieferketten und Ökobilanzen der jeweiligen Produkte um 32% im Vergleich zum Vorjahr. Auch das EBIT konnte deutlich gesteigert werden und liegt nach vorläufigen Geschäftszahlen bei 4,5 Mio. Euro (2019: 2 Mio. Euro). Die beiden Marken followfish und followfood waren erneut Treiber des Wachstums. Beide Marken konnten je 50% beim Absatz zulegen. followfish rückt sogar erstmals in die Top-3 der größten nationalen Tiefkühl-Fischmarken auf. Für 2021 erwartet das Unternehmen erneut ein deutliches Wachstum.

Der Trend zu nachhaltigem Konsumverhalten hält weiter an. Gerade jüngere Generationen greifen verstärkt zu Marken mit ethischem Anspruch. Und dies trotz oder vielleicht gerade wegen der verschärften Corona-Pandemie. Die Glaubwürdigkeit der Marke spielt somit eine wesentliche Rolle beim Erfolg von followfood. Die immer bekannter werdenden Marken followfood (Biopizzen, Bio TK-Gemüse, Bio vegane TK-Gerichte, Bioeis) und followfish (Nachhaltiger TK-Fisch plus Konserve, Räucherlachs) legten ein Mengenwachstum von 50% gegenüber 2019 hin. followfish war auch 2020 klarer Marktführer im Bereich Bio-Fisch im Fachhandel. Darüber hinaus wuchs followfish in klassischen LEH so stark wie keine andere Fischmarke. Während der Gesamtmarkt "TK Fisch" in 2020 um 17,9% gewachsen ist, erzielte der TK-Fisch von followfish ein Wachstum von 39,7% (Quelle: SymphonyIRI). Erstmal platzierte sich followfish hinter Iglo und Costa als nationale Nummer 3 Fischmarke im Bereich Tiefkühlfisch in Deutschland.

Eine ähnliche Dynamik legte followfish im Bereich Konserven Thunfisch hin, wo followfish als Nummer 3 im Markt auch 2020 mit 39,4% das größte Wachstum aufweisen kann. Damit konnte followfish Konserventhunfisch mehr als doppelt so stark zulegen wie der gesamte Markt (+14,9%) und stärker als alle anderen Marken (Quelle: IRI).



Zur positiven Wachstumsentwicklung trugen auch die noch jungen Kategorien TK Biopizza und vegane Tiefkühlgerichte bei. Anfang 2020 führte followfood eine Reihe Bio veganer Tiefkühlprodukte in den Markt ein, die in diesem Jahr bereits durch weitere Produkte ergänzt wurden und die Erwartungen deutlich übertrafen. Von jedem dieser Produkte fließen wie von allen anderen followfood Produkten je 5 Cent in den Bodenretter-Fonds, um regenerative Landwirtschaft zu fördern. Jüngst gab das Unternehmen eine umfassende und langjährige Partnerschaft mit dem innovativen Agrarbetrieb Gut & Bösel in Alt Madlitz bekannt.