APA ots news OeKB-Ergebnis 2020: Gute Performance in einem... Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.03.2021, 10:05 | 63 | 0 | 0 26.03.2021, 10:05 | APA ots news: OeKB-Ergebnis 2020: Gute Performance in einem herausfordernden Jahr Oesterreichische Kontrollbank als wichtige Stütze in COVID-19-Pandemie

Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiterhin im Fokus Wien (APA-ots) - In einem ungewöhnlichen und ereignisreichen Geschäftsjahr 2020 hat die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) als verlässliche Partnerin der heimischen Wirtschaft mit einer Palette an Unterstützungsmaßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Krise geleistet. Wie der heute veröffentlichte Jahresfinanzbericht zeigt, konnte sie mit ihrem Angebot für Exporteure und den heimischen Kapitalmarkt neuerlich ein operativ erfreuliches Ergebnis erzielen.

"Wir ziehen über ein absolutes Ausnahmejahr Bilanz. Die COVID-19-Pandemie traf die Wirtschaft und unsere Kunden hart. Sie zeigte auch Auswirkungen auf das Ergebnis unserer Finanzinstrumente und somit auf unser Gesamtergebnis. Trotz dieser Herausforderungen haben wir ein gutes operatives Ergebnis erzielt", erklärt Angelika Sommer-Hemetsberger, im OeKB-Vorstand für die Kapitalmarktaktivitäten zuständig. Mit 46,2 Mio. Euro liegt das Gesamtergebnis um 19,4 Prozent über dem Ergebnis von 2019 (38,7 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss war mit 108,4 Mio. Euro um 14,1 Prozent höher als im Vorjahr (95,0 Mio. Euro). Das Provisionsergebnis überstieg um 12,2 Prozent jenes von 2019 (39,2 Mio. Euro) und erreichte 44,0 Mio. Euro. Zwtl.: Umfassende Corona-Krisenhilfe durch die OeKB

"Dank dem umsichtigen Krisenmanagement der österreichischen Bundesregierung und der raschen Bereitstellung umfassender finanzieller Hilfsmittel konnten die negativen Auswirkungen der Pandemie abgefedert werden. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat die OeKB bei der Abwicklung der Hilfspakete des Bundes unterstützt. So ist es gelungen, die Liquidität von Unternehmen sicherzustellen und damit Arbeitsplätze und Know-how in den Unternehmen zu erhalten", sagt Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Geschäftsbereich Export Services zuständig. Die von der OeKB abgewickelten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Liquidität von Exportunternehmen umfassten

Betriebsmittelfinanzierungen in Form eines

Sonder-Kontrollbank-Refinanzierungsrahmens (Sonder-KRR). Zunächst auf zwei Milliarden Euro festgelegt, erfolgte aufgrund der großen Nachfrage eine Aufstockung auf drei Milliarden Euro. Zusammen mit dem BMF wurde eine Fast-Line-Fazilität in Höhe von 100 Millionen Euro für Neugeschäfte in den Sektoren Gesundheitsversorgung, Zivil- und Katastrophenschutz, Wasser- und Abwasser- sowie Abfallwirtschaft eingerichtet. Zudem übernahm die OeKB im Rahmen des

Seite 2 ► Seite 1 von 4



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer