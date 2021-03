Farasis hat nächste Generation von EV Batteriezellen mit Energiedichte von mehr als 330 Wh/kg entwickelt und erfolgreich validiert (FOTO)

Ganzhou, China (ots) -



- Farasis hat die 4. Generation seiner Batteriezelltechnologie für

Elektrofahrzeuganwendungen entwickelt und hergestellt sowie dabei eine

Energiedichte von mehr als 330 Wh/kg erreicht

- Die um mehr als 25% erhöhte Energiedichte im Vergleich zu heute üblichen

Werten sowie die Leistungsfähigkeit der neuen Batteriezellen wurde im Rahmen

von umfangreichen B-Muster-Zell-Validierung in Farasis- sowie unabhängigen

Laboren bestätigt

- Aufgrund aktueller Testergebnisse wir eine Lebensdauer der neuen Zellen von

mehr als 1.500 Zyklen erwartet

- Die neue Batterietechnologie ermöglicht ein Schnellladen von 10-80% SOC in

weniger als 20 Minuten



Farasis hat die Leistungsfähigkeit seiner 4. Generation von EV Batteriezellen

mit mehr als 330 Wh/kg bzw. 750 Wh/l validiert. Dieses Ergebnis ist ein weiterer

Meilenstein auf der Technologie-Roadmap von Farasis mit dem Ziel, die

Energiedichte von Batteriezellen für die Elektromobilität um bis zu 50%

gegenüber dem heutigen Stand der Technik zu erhöhen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Farasis Energy ist ein global tätiger Batteriezell- und Systemhersteller,welcher führend im Bereich von hochenergiehaltigen Li-Ionen Batterien fürElektrofahrzeuganwendungen ist. Farasis arbeitet bereits seit zwei Dekaden ander Entwicklung von innovativen Batteriezelltechnologien und ist deshalb einerder Technologieführer in der Industrie. Mit dem Fokus auf der Entwicklung vonhochenergiereichen Batteriezellen für Elektrofahrzeuge ermöglicht Farasis seinenKunden das Erreichen von marktführenden elektrischen Reichweiten. Dank seinertechnologischen Kompetenz konnte Farasis in den letzten Jahren vieleSchlüsselkunden gewinnen sowie gleichzeitig enge Partnerschaften mit führendenPKW-Herstellern in Asien und Europa aufbauen. Auch wurde bereits Anfang 2020eine installierte Kapazität von 23 GWh/a erreicht. Diese wird aktuell durchweitere Standorte in China, Europa und den USA erweitert."Farasis ermöglicht um mehr als 25% gesteigerte Reichweite"Farasis CTO, Dr. Keith Kepler hat sich wie folgt zu dem erreichten Meilensteingeäußert "Wir freuen uns sehr heute die validierten Ergebnisse unsererEntwicklungsarbeit der letzten Jahre vorstellen zu können. Dank unsereskompetenten Forschungs- und Entwicklungsteams sind wir nun in der Lage unserenKunden eine um mehr als 25% gesteigerte Energiedichte und infolgedessenelektrischer Reichweite im Vergleich zum aktuellen Stand der Technik beigleichzeitig reduzierter Schnellladezeit von weniger als 20 Minuten anbieten zukönnen. Trotz der in den letzten Zellgenerationen signifikant gesteigerten