2 155 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden im Jahr 2020

WIESBADEN (ots) -



- Alkoholeinfluss häufigste Unfallursache mit einem Anteil von 18,3 %

- Ein Drittel (33,7 %) aller verunglückten E-Scooter-Nutzenden waren jünger als

25 Jahre

- E-Scooter waren an 0,8 % aller Unfälle mit Personenschaden beteiligt



E-Scooter sind aus dem Straßenbild der Großstädte in Deutschland nicht mehr

wegzudenken. Nun liegen erstmals - vorläufige - Unfallzahlen für ein Jahr vor.

Demnach registrierte die Polizei im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 2 155

Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen (sogenannten E-Scootern), bei denen

Menschen verletzt oder getötet wurden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, kamen dabei insgesamt 5 Menschen ums Leben, 386 wurden schwer

verletzt und 1 907 leicht. Mehr als 80 % dieser Verunglückten waren selbst mit

dem E-Scooter unterwegs gewesen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die meisten E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden gab es in denbevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (566) und Bayern (334),die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (16) und Thüringen (11).Bundesweit waren bei fast drei von vier dieser Unfälle mit Personenschaden (72,1%, 1 553 Unfälle) die Fahrerin oder der Fahrer des E-Scootershauptverantwortlich. War dies der Fall, so handelte es sich besonders häufig umFahrunfälle (644) - das sind Unfälle, bei denen die Fahrenden die Kontrolle überihr Fahrzeug verlieren, ohne dass andere Verkehrsteilnehmende dazu beigetragenhaben.Häufigste Ursachen: Alkohol und falsche Nutzung der FahrbahnUnfälle können nicht immer auf einen einzigen Grund zurückgeführt werden.Insgesamt registrierte die Polizei bei E-Scooter- Fahrerinnen und -fahrern, diein einen Unfall mit Personenschaden verwickelt waren, 2 355 Fehlverhalten. Dermit Abstand häufigste Vorwurf war das Fahren unter Alkoholeinfluss (431Fehlverhalten oder 18,3 %). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum waren es beiFahrradfahrenden 7,1 %, und bei zulassungsfreien Krafträdern (7,8 %). Neben demAlkoholeinfluss legte die Polizei den E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern häufigfalsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege zur Last (392 Fehlverhalten oderAnteil 16,6 %). Die E-Scooter-Nutzenden müssen, so weit vorhanden, Fahrradwegeoder Schutzstreifen nutzen. Ansonsten sollen sie auf Fahrbahnen oderSeitenstreifen ausweichen, das Fahren auf Gehwegen ist verboten. Nichtangepasste Geschwindigkeit war der dritthäufigste Vorwurf anE-Scooterfahrerinnen und -fahrer (199 Fehlverhalten oder 8,5 %).Unfallbeteiligte E-Scooter-Fahrende waren vergleichsweise jungE-Scooter-Fahrende, die in einen Unfall verwickelt sind, gibt es in allen