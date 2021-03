Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Euro legt nach Ifo-Index zu Der Euro ist am Freitag durch eine bessere Unternehmensstimmung in Deutschland beflügelt worden. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1795 US-Dollar. Sie kostete damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) …