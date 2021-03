---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__



- Neue Serienaufträge für E-Motoren und Hybridmodule für Lkw belegen erfolgreiche Entwicklung in der E-Mobilität



- Schaeffler unterstützt seine Kunden auch im Bereich Nutzfahrzeuge beim Erreichen der CO2-Grenzwerte und Abgasziele mit elektrifizierten Systemlösungen



- Matthias Zink: "Auf Basis unseres fundierten System-Know-hows gestalten wir auch im Nutzfahrzeugsektor Wandel, der die Welt bewegt."

Herzogenaurach | 26. März 2021 | Mit der Ausweitung von Elektrifizierungslösungen auf den Bereich der Nutzfahrzeuge leistet der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klima- und Nachhaltigkeitsziele. Weltweit verschärfen sich Emissionsvorschriften bezüglich Schadstoffemissionen und CO2.

"Der Nutzfahrzeugsektor steht vor enormen Herausforderungen", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Wir unterstützen unsere Kunden bei der Transformation. Auf Basis unseres fundierten System-Know-hows gestalten wir auch im Nutzfahrzeugsektor Wandel, der die Welt bewegt. Zwei neu gewonnene Aufträge belegen, dass wir auch hier auf dem besten Weg sind, ein bevorzugter Technologiepartner unserer Kunden zu sein."

Nominierungen für E-Motoren und Hybridmodul

Schaeffler konnte einen Serienauftrag für die Lieferung von E-Motoren ab 2023 für einen renommierten Nutzfahrzeug-Zulieferer gewinnen. Der 800-Volt-Motor, der in batteriebetriebenen Fahrzeugen in zweifacher Ausführung eingesetzt wird, liefert eine maximale Dauerleistung von 180 kW und ein maximales Drehmoment von 950 Nm. Der E-Motor ist in der innovativen Stab-Wellenwicklungstechnologie ausgeführt. Das reduziert die Komplexität bei der Montage und erhöht die Leistungsdichte. Die Lösung trägt zur Elektrifizierung der Nutzfahrzeugflotten bei und sorgt so für eine merkliche Reduzierung der CO2-Emissionen.