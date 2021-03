NXTBoardroom bringt das Kontor 4.0 nach Hamburg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Im Zwilling-Haus vis-a-vis vom Rathaus ist mit "The BoardroomHamburg" ein Freiraum im Vintage-Modern-Stilmix für Persönlichkeiten aufBoard-Ebene entstanden / Business-Ecosystem-Konzept präsentiert sich nachGründung in München nun in der Hansestadt / Weitere Locations in der Schweiz undauf Mallorca geplantDie Idee des "New Work" hat durch die Pandemie weiter an Dynamik gewonnen. Siehat neue Impulse erhalten - alternative Arbeitsmodelle und Formen werdenweiterentwickelt jenseits des klassischen, hierarchiegeprägten Büros. Die neueBerufs- und Businesswelt verlangt Flexibilität, Unangepasstheit und Gespürsowohl für Menschen als auch für Innovationen. Corona, Homeoffice sowie wenigeGeschäftsreisen haben leider zu einem weitgehenden Wegfall persönlicher Kontaktegeführt. Das Verlangen ist gewachsen nach völlig neuen Räumen für Arbeit undBusiness. Wir brauchen neue Denk- und Sozialräume! Das Konzept von NXTBoardroombietet mit seinem hybriden Ansatz hierzu die Lösung - einen anregenden Ort fürNew Work, Inspiration und Geschäftsmöglichkeiten. Nach der Gründung von "TheBoardroom Munich" präsentiert sich das Business-Ecosystem-Konzept nun mit "TheBoardroom Hamburg" auch in der Hansestadt. Die Räume an Top-Standorten dienenals physische Hubs, darüber hinaus sind alle Mitglieder zudem über eine digitalePlattform verbunden.Der Gründer von NXTBoardroom, Dr. Bruno Weidl beschreibt das Konzept wie folgt:"Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, nämlich die richtigenPersönlichkeiten zu vernetzen, in einem Umfeld mit Feelgood-Atmosphäre,einfachen, effizienten Prozesse und bezahlbarem Luxus." Das Besondere am Konzeptvon NXTBoardroom, so der Münchner Management- und Personalberater: "Wir sindnicht einfach ein weiterer Co-Working-Space und auch kein weitererBusiness-Club. Wir managen die Qualität durch einen attraktiven und variabelnutzbaren Standort und kombinieren das mit der Auswahl der Menschen, denen wirdieses Angebot öffnen." Durch die Kuratierung kämen die richtigen Leutezusammen, sagt der versierte Kenner der Welt der Entscheider.Der Kurator von The Boardroom Hamburg, Christian Haupt, ergänzt zum Konzept:"Wir bedienen die Bedürfnisse der modernen Führungskräfte. Gerade die Pandemiezeigt uns doch, dass wir viel flexibler sein müssen." Home-Office undVideo-Konferenzen seien inzwischen der Regelfall, es werde mehr und mehr inProjekten und in Teams gearbeitet, die sich je nach Bedarf neu zusammensetzten.Haupt konkretisiert: "Dazu braucht es neue Organisationsformen. Wohin gehe ichals Unternehmensleiter oder Aufsichtsrätin, wenn ich ein Meeting inprofessionellem Umfeld abhalten möchte? Wo kann ich eine private, persönliche