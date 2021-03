Eat Beyond Global Holdings Inc. mit ausgezeichneten News zu seinem Portfoliounternehmen Eat Just. Massiver Vertrauensbeweis hochrangiger institutioneller Investoren sorgt für Prestigezuwachs der gesamten Holding. Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Eat Just eine neue Finanzierungsrunde mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 200 Mio US-Dollar abgeschlossen hat. Eat Just konnte damit seit der Gründung im Jahr 2011 mehr als 650 Millionen Dollar aufbringen und erzielt jetzt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde Dollar.

Portfoliounternehmen von Eat Beyond Global Holdings Inc. nimmt 200 Millionen US-Dollar frisches Kapital auf.

Die Namen der institutionellen Geldgeber lesen sich wie das Who-is-Who der internationalen Investmentbranche: Der Staatsfonds Qatar Investment Authoritym (QIA), die private Investmentfirma Charlesbank Capital Partners und Vulcan Capital, der Investitionsarm von Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Paul G. Allen.

Dies zeigt klar: Mit Eat Just besitzt Eat Beyond Global Holdings ein echtes Juwel im firmeneigenen Beteiligungsportfolio. Dies sollte nun auch dem Aktienkurs wieder auf die Beine helfen, der zuletzt unter einer Gewinnmitnahmewelle zu leiden hatte.



Das Portfoliounternehmen Eat Just nutzt wegweisende wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien für das Erschaffen gesunder und nachhaltiger Nahrungsmittel. Die fachliche Kompetenz des Unternehmens reicht von der Funktionalisierung von Pflanzenproteinen bis hin zur Kultivierung von Tierzellen und wird von einem erstklassigen Team mit Wissenschaftlern und Köchen aus mehr als einem Dutzend verschiedener Forschungsbereiche getragen.

Die Produkte von Eat Just sind in mehr als 20.000 Einzelhandelsfilialen und an 1000 Foodservice-Standorten erhältlich.

Mit den neuen Finanzmitteln in dreistelliger Millionenhöhe sollen der Forschungs- und Entwicklungsbereich des Unternehmens gefördert, die kommerzielle Produktion verbessert und die Präsenz der Marke Eat Just auf internationaler Ebene gestärkt werden. Eat Just hat erst vor kurzem Partnerschaften mit einer führenden Schnellrestaurantkette in China und mit Peet's Coffee in den Vereinigten Staaten geschlossen, um über diese Firmen sein Produkt JUST Egg anzubieten.