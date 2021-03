Trendumkehr in China durch neue Vertriebskanäle avisiert

windeln.de hat gestern den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und die Jahresziele für 2021 bekannt gegeben, die ein zweistelliges Wachstum in Aussicht stellen.



Ergebnisentwicklung mit Licht und Schatten: Auf Umsatzebene bestätigte windeln.de den bereits vorläufig berichteten Anstieg um +8,6% yoy auf 76,1 Mio. Euro (vgl. Comment vom 05.02.2021). Neu sind hingegen die Ergebniskennziffern, die etwas besser ausfielen als von uns antizipiert. Das EBIT verbesserte sich in 2020 auf -8,6 Mio. Euro (Vj.: -11,1 Mio. Euro; MONe: -8,9 Mio. Euro), was auf die spürbar gesunkenen Vertriebs- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Einsparungen waren hier insbesondere bei den Logistikkosten (-2,5 Mio. Euro yoy), der Lagermiete (-1,0 Mio. Euro yoy) sowie den Personalkosten (-0,7 Mio. Euro yoy) zu verzeichnen. Die Bruttomarge hingegen hat sich um 4,3 PP auf 21,3% verschlechtert, da windeln.de u.a. durch verstärkte Rabattaktionen in China versuchte, dem Überangebot an Milchnahrung zu begegnen. Das Nettoergebnis stieg aufgrund eines schwächeren Ergebnisses aus eingestellten Geschäftsbereichen (Bebitus) nur leicht auf -14,0 Mio. Euro (Vj.: -14,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel lagen per Ende 2020 mit 8,5 Mio. Euro aufgrund zweier Kapitalerhöhungen auf dem Niveau des Vorjahres (8,4 Mio. Euro). Aktuell ist der Cashbestand laut Unternehmen auf rund 5 Mio. Euro gesunken. Darin ist die jüngst im März abgeschlossene Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös: 1,4 Mio. Euro) bereits enthalten. Hintergrund dieser Entwicklung ist primär der Aufbau von Vorräten, um das angestrebte Wachstum in China erreichen zu können.



Guidance deutet starkes Wachstum und Ergebnisverbesserung an: Im laufenden Jahr strebt der Vorstand ein 'sehr starkes' Umsatzwachstum an, was laut Ausführungen im Conference Call im deutlich zweistelligen Prozentbereich liegen soll. Wachstumsimpulse erwartet windeln.de insbesondere durch die neuen Vertriebskanäle auf der JD.com-Plattform sowie dem WeChat-Mini-Programm. Zudem sind weitere Kooperationen mit z.B. den E-Commerce-Plattformen Babytree und Pinduoduo in der Planung. Auf Ergebnisebene rechnet windeln.de mit einer 'sehr starken' Verbesserung des EBITs sowie einer weiteren Optimierung des Working Capitals (MONe 2020: Cash Conversion Cycle > 100 Tage für Verkäufe aus dem chinesischen Zollager). Dennoch kündigte der Vorstand für die Zeit nach der HV bereits eine weitere Kapitalerhöhung an. Dies erscheint uns insbesondere vor dem Hintergrund der Vorfinanzierung für das wichtige Jahresschlussquartal auch zwingend notwendig, da der aktuelle Cashbestand u.E. dafür nicht ausreichend Spielraum liefert. Unsere Prognosen lassen wir aufgrund der knappen Kapitalausstattung sowie des noch fehlenden Proof-of-Concepts der neuen Vertriebskanäle unverändert. Die EPS-Prognosen reduzieren sich infolge der eingearbeiteten Kapitalerhöhung.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 1,60 Euro