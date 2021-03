High Tide eröffnet 80. Cannabisladen in Burlington (Ontario)

Calgary, CNW, 26. März 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, OTCQB: HITIF, FRA: 2LY) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das durch die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör ergänzt wird, meldete heute, dass sein neues Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft unter der Anschrift 3505 Upper Middle Road, Unit D3, Burlington, in der kanadischen Provinz Ontario mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zur Freizeitanwendung durch Erwachsene begonnen hat. Der neue Laden ist der 80. markengeschützte Einzelhandelsstandort von High Tide in ganz Kanada, der Cannabisprodukte und Konsumzubehör zur Freizeitanwendung verkauft, und der achte neue, organisch aufgebaute Laden des Unternehmens alleine im März. Die neue Filiale in Burlington befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in einem beliebten Einkaufszentrum mit einem großen Lebensmittelgeschäft und mehreren landesweiten Restaurantketten in der Nähe.

„Der neue Laden ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Verpflichtung, bis September dieses Jahres 30 markengeschützte Einzelhandelsstandorte in Ontario zu erreichen. Ich bin stolz auf die Arbeit, die unser Team in die Einführung von acht neuen Läden alleine in diesem Monat gesteckt hat. Der März war in puncto Eröffnung neuer Läden der intensivste Monat seit der Gründung von High Tide“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Die weitere Expansion in die größte kanadische Provinz ist weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der organischen Wachstumsstrategie von High Tide. Wir werden diese Strategie weiterhin umsetzen, indem wir unser Konzept eines Cannabisladens, der alles aus einer Hand bietet, in stark frequentierte Gebiete wie den neuen Upper Middle-Laden in Burlington bringen“, fügte Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 79 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).