Kaufland weitet Nutri-Score-Kennzeichnung bis 2023 auf alle Eigenmarken aus (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Anfang 2020 hat Kaufland als eines der ersten Unternehmen mitder Einführung der Nährwertkennzeichnung Nutri-Score begonnen. Mittlerweile hatder Lebensmittelhändler bereits für viele Artikel seiner Eigenmarken K-Bio undK-take it veggie die freiwillige Nutri-Score-Bewertung eingeführt. Derzeiterfolgt die weitere Umsetzung bei den Eigenmarken K-free und K-to go. Bis 2023verfolgt das Unternehmen das Ziel, sämtliche Eigenmarken-Produkte, die für dieseAuslobung berechtigt sind, mit dem Nutri-Score zu kennzeichnen. Der Nutri-Scoreist informativ sowie leicht verständlich und erleichtert den Konsumenten dieNährstoffzusammensetzung eines Produktes auf den ersten Blick zu erkennen."Wir setzen den Nutri-Score sukzessive auf den Produkten unserer Eigenmarken um.Die Verbraucher achten immer mehr auf die inneren Werte der Produkte. Mit Hilfedes Nutri-Scores können unsere Kunden sich noch einfacher für eine bewussteErnährung entscheiden", erklärt Robert Pudelko, Leiter Nachhaltigkeit Einkauf.Die Angabe des Nutri-Scores ist für die Händler bisher noch freiwillig. FürKaufland ist es selbstverständlich, eine einheitliche und umfassendeinternationale Lösung in allen 1.300 Filialen in Deutschland sowie Europavoranzutreiben.Der Nutri-Score ist eine fünfstufige, farbige Nährwertkennzeichnung mit denBuchstaben A in Dunkelgrün bis E in Dunkelorange. A steht dabei für einegünstige, E für eine ungünstige Nährwertzusammensetzung. Angaben zumEnergiegehalt und zu Nährwerten wie Fett, Zucker und Salz müssen bereits EU-weitauf den Lebensmittelverpackungen stehen. Ob ein Produkt insgesamt eine günstigeZusammensetzung aufweist, ist aber nicht auf einen Blick zu erkennen. DerNutri-Score übernimmt diese Einordnung. Weitere Informationen zum Nutri-Scorefinden Sie hier: kaufland.de/nutri-score (https://unternehmen.kaufland.de/unsere-verantwortung/machen-macht-den-unterschied/nutri-score.html?cid=F25045B01C1120K23001W01000000D7241) .