Altice estabelece parceria com líder mundial em cibersegurança e passa a contar com um novo data center na nuvem

De acordo com Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal, "Com estaparceria, a Altice Empresas, marca da Altice Portugal, reforça assim a suaposição enquanto prestador de referência de serviços de segurança na cloud nosegmento empresarial. Assumindo o caminho e a estratégia de revitalização dosServiços Empresariais, a Altice Empresas surge enquanto parceiro tecnológico dereferência no mercado centrando a sua atuação na resolução dos desafios denegócio dos seus clientes e parceiros, aportando vantagens tecnológicas e deprocesso globais e abrangentes. A escolha da Acronis, referência internacionalem serviços cloud e segurança, pelo Data Center da Altice Portugal na Covilhãespelha a confiança e o reconhecimento nas infraestruturas da Altice Portugal,bem como o posicionamento alinhado com conceitos de inovação, tecnologia einvestigação reconhecidos ao Grupo Altice."Para Alessandro Perotti, responsável da Acronis pelo mercado italiano e pelaPenínsula Ibérica, "a estratégia global e local da empresa passa pordisponibilizar aos parceiros de todos os países serviços na nuvem económicos,eficientes em largura de banda e de baixa latência. O data center em Portugalirá permitir que os nossos parceiros possam satisfazer os pedidos dos exigentesclientes nacionais."A rede de Data Centers da Acronis, empresa com 1.500 colaboradores distribuídospor 18 países e que tem mais de 5,5 milhões de clientes domésticos e 500 milempresas, estende-se um pouco por todo o globo e está presente nos EstadosUnidos da América, Reino Unido, Ásia e Europa. Com o novo data center emPortugal, os provedores de serviços nacionais passam a dispor de um local (noseu país) onde podem armazenar informação crítica dos seus clientes. Para alémdeste aspeto, os Managed service providers (MSPs) também passam a poder aceder àgama completa de soluções na nuvem e de cibersegurança que se encontramdisponíveis através da plataforma Acronis Cyber Cloud (https://www.acronis.com/en-us/cloud/service-provider/platform/#:~:text=Acronis%20Cyber%20Cloud%20is%20a,easy%2C%20efficient%20and%20secure%20way.) .