Die Bullen geben heute bei SUSS MicroTec den Ton an. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 24,25 EUR liegt dieses Hoch. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn demnach sind für SUSS MicroTec Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 19,25 EUR eingependelt hat. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.