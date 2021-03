3M – Kaufsignal sauber aktiviert

Wertpapiere des US-Mischkonzerns 3M präsentieren sich in den letzten Wochen äußerst dynamisch auf der Oberseite und konnten über zahlreiche Hürden der letzten Jahre zulegen. Entscheidender ist jedoch die erfolgreiche Aktivierung einer technischen Trendwendeformation, die nun mittelfristige Signale ausgelöst haben dürfte.

Ein Blick auf den Kursstand von vor einigen Jahren offenbart ein letztes markantes Verlaufshoch bei 259,77 US-Dollar, zwischen Anfang 2018 und Ende 2020 tendierte die 3M-Aktie talwärts und erreichte coronabedingt in der Spitze einen Tiefstand von 114,04 US-Dollar. Erst an dieser Stelle kehrten wieder vermehrt Käufer in das Wertpapier zurück und verhalfen der Aktie zunächst zu einem Anstieg an die markante Hürde der letzten Jahre um 182,27 US-Dollar. In diesem Jahr konnte das Papier schließlich über diesen Widerstand zulegen und damit eine astreine inverse SKS-Formation aktivieren.

Kaufsignal gestartet

Der erfolgreiche Anstieg über die Nackenlinie der inversen SKS-Formation verlaufend um 182,27 US-Dollar hat nun Kurspotenzial in der 3M-Aktie zunächst in den runden Bereich von 200,00 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte auf mittelfristiger Basis ein weiterer Anstieg an die nächstgrößere zentrale Hürde um 219,75 US-Dollar erfolgen. Mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen sollte immer gerechnet werden, aber erst ein Rutsch des Wertpapiers unter das Niveau der Nackenlinie dürfte den aktuellen Vorstoß der Käufer als Fehlsignal entpuppen und entsprechende Verluste nach sich ziehen. Dann wären Abschläge in den Bereich von 174,65 US-Dollar, darunter sogar rund 170,00 US-Dollar vorstellbar. Die Trendwendeformation würde dadurch allerdings vollständig ihre Gültigkeit verlieren.

Widerstände: 193,95 / 195,86 / 197,70 / 200,00 / 202,25 / 207,78 US-Dollar

Unterstützungen: 190,10 / 187,01 / 185,72 / 184,92 / 182,27 / 180,80 US-Dollar

3M in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2020 – 25.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88579Y1010

3M in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2016 – 25.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US88579Y1010

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf 3M für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag 3M HR1QAA 3,16 160,00 4,31 15.12.2021 3M HR2510 1,68 180,00 6,72 15.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.03.2020; 10:40 Uhr

Put Optionsschein auf 3M für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag 3M HR1QA9 0,35 180,00 -12,30 16.06.2021 3M HR2FDY 0,25 140,00 -6,43 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.03.2020; 10:45 Uhr

