Friedrichshafen (ots) - Biomarke erzielt über 73 Mio. Euro Umsatz/Marke

followfish unter nationalen Top-3-TK-Fischmarken/Sehr gute Entwicklung bei

TK-Biopizzen und veganen TK-Biogerichten/Investitionen in Klimaschutz-Projekte

steigen substanziell



Mit über 73 Mio. Euro Umsatz legte followfood, der nachhaltige

Lebensmittelpionier vom Bodensee, in 2020 ein Rekord-Geschäftsjahr weit über

Plan hin. Trotz Corona-Pandemie, Wegfall von Umsätzen im Außer-Haus-Bereich und

starkem Wettbewerb wuchs der Erfinder des Tracking-Codes zur Offenlegung von

Lieferketten und Ökobilanzen der jeweiligen Produkte um 32% im Vergleich zum

Vorjahr. Auch das EBIT konnte deutlich gesteigert werden und liegt nach

vorläufigen Geschäftszahlen bei 4,5 Mio. Euro (2019: 2 Mio. Euro). Die beiden

Marken followfish und followfood waren erneut Treiber des Wachstums. Beide

Marken konnten je 50% beim Absatz zulegen. followfish rückt sogar erstmals in

die Top-3 der größten nationalen Tiefkühl-Fischmarken auf. Für 2021 erwartet das

Unternehmen erneut ein deutliches Wachstum.







Generationen greifen verstärkt zu Marken mit ethischem Anspruch. Und dies trotz

oder vielleicht gerade wegen der verschärften Corona-Pandemie. Die

Glaubwürdigkeit der Marke spielt somit eine wesentliche Rolle beim Erfolg von

followfood. Die immer bekannter werdenden Marken followfood (Biopizzen, Bio

TK-Gemüse, Bio vegane TK-Gerichte, Bioeis) und followfish (Nachhaltiger TK-Fisch

plus Konserve, Räucherlachs) legten ein Mengenwachstum von 50% gegenüber 2019

hin. followfish war auch 2020 klarer Marktführer im Bereich Bio-Fisch im

Fachhandel. Darüber hinaus wuchs followfish in klassischen LEH so stark wie

keine andere Fischmarke. Während der Gesamtmarkt "TK Fisch" in 2020 um 17,9%

gewachsen ist, erzielte der TK-Fisch von followfish ein Wachstum von 39,7%

(Quelle: SymphonyIRI). Erstmal platzierte sich followfish hinter Iglo und Costa

als nationale Nummer 3 Fischmarke im Bereich Tiefkühlfisch in Deutschland.



Eine ähnliche Dynamik legte followfish im Bereich Konserven Thunfisch hin, wo

followfish als Nummer 3 im Markt auch 2020 mit 39,4% das größte Wachstum

aufweisen kann. Damit konnte followfish Konserventhunfisch mehr als doppelt so

stark zulegen wie der gesamte Markt (+14,9%) und stärker als alle anderen Marken

(Quelle: IRI).



Zur positiven Wachstumsentwicklung trugen auch die noch jungen Kategorien TK

Biopizza und vegane Tiefkühlgerichte bei. Anfang 2020 führte followfood eine Seite 2 ► Seite 1 von 2



