25 Prozent Versicherungs-Nachlass für Käufer des neuen Ford Mustang MACH-E (FOTO)

Köln (ots) -



- Käufer des batterie-elektrischen Ford Mustang MACH-E erhalten 25 Prozent

Extra-Nachlass auf ihre individuelle Versicherungsprämie in der Ford

Auto-Versicherung für die gesamte Versicherungslaufzeit

- Das Angebot ist ab 1. April 2021 für Privat- als auch für Gewerbekunden gültig

- Extra-Nachlass gilt auf den günstigen und umfangreichen E-Tarif



Ford bietet für den batterie-elektrischen Mustang MACH-E ab 1. April 2021 ein

attraktives Versicherungsangebot der Ford Auto-Versicherung: Käufer dieses

E-Fahrzeugs erhalten umfassenden Versicherungsschutz mit einem Extra-Nachlass

von 25 Prozent auf ihre individuelle Kraftfahrzeughaftpflicht- und Kaskoprämie.

Dieses Angebot, das über die gesamte Versicherungsdauer gültig ist, können sich

sowohl Privat- als auch Gewerbekunden bei ihrer verbindlichen Fahrzeugbestellung

sichern. Die Käufer eines Mustang MACH-E1) profitieren damit sowohl von diesem

Aktionsangebot als auch vom umfangreichen E-Tarif der Ford Auto-Versicherung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die nachstehend aufgeführten Sonderleistungen für Elektro- und Hybrid-Fahrzeugesind in diesem Tarif enthalten*:Teilkasko Vollkasko(zusätzlich zumTeilkasko-Leistungsumfang)Folgeschäden am Akku nach Vandalismus anWallbox/Induktionsplatteeinem Tierbiss oder Kurzschluss bis 20.000 EUR bis 1.500 EURDiebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs Allgefahren-Deckungbzw. bei Verwahrung unter VerschlussÜberspannungsschäden am LadekabelÜberspannungsschäden an elektrischenFahrzeugbauteilen durch Blitzschlag bis 20.000 EURDiebstahl der eigenen (fest installierten)Ladebox (Wallbox/Induktionsplatte) bis 1.500 EUR*Ein Ford Auto-Versicherung-Versicherungsangebot der Allianz Versicherungs-AG,Königinstraße 28, 80802 München, über einen Nachlass für die gesamteVertragslaufzeit von 25 Prozent auf die jeweilige individuelle Prämie (fürHaftpflicht sowie Voll- und Teilkasko; Selbstbeteiligung VK 500 EUR / TK 150EUR), für Privat- und Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit FordRahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie Taxi, Fahrschulen, Behördenund Risiken, die unter das Zeichnungsverbot der Allianz Versicherungs-AG fallen)bei verbindlicher Fahrzeugbestellung und Versicherungsantrag eines Ford MustangMACH-E (Neufahrzeug sowie händlereigene Zulassung) ab 1. April 2021.Voraussetzung: Versicherungsnehmer/jüngster Fahrer mindestens 25 Jahre,mindestens Schadenfreiheitsklasse 2 (Haftplicht und Kasko). Es gelten dieAllgemeinen Kraftfahrt-Bedingungen (AKB) sowie die Sonderbedingungen desVersicherers zur Ford Auto-Versicherung.