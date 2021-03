Delisting of Certificates Nachrichtenquelle: globenewswire | 26.03.2021, 12:01 | 18 | 0 | 0 26.03.2021, 12:01 | Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2021-04-09. ISIN FI4000418561 FI4000436134 FI4000439047 FI4000454897 Attachment Delisting low NAV FI 20210409

