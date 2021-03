HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat Adidas von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 290 Euro angehoben. Die Gründe für seine Abstufung im vergangenen August seien mittlerweile eingetreten und die Aktien entsprechend unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weitere Belastungsfaktoren sieht Frey zunächst nicht und hält die Papiere für angemessen bewertet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------