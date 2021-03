^ DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Firmenübernahme Compleo stellt die Weichen für weitere Steigerung des Wachstumstempos in 2021

Compleo stellt die Weichen für weitere Steigerung des Wachstumstempos in 2021

Compleo stellt die Weichen für weitere Steigerung des Wachstumstempos in 2021



Dynamischer Wachstumskurs 2020 bestätigt | Umsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt auf über 33 Mio. Euro | Bereinigte EBITDA-Marge 2020 deutlich verbessert | Seit IPO Vertriebsaktivitäten in der Schweiz, Österreich und Polen aufgenommen | Zusätzlicher Wachstumsschub durch die Fusion mit der wallbe GmbH



Dortmund, 26. März 2021 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat den Umsatz im Jahr 2020 signifikant gesteigert und die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Wachstumsstrategie seit IPO konsequent weiter umgesetzt. So hat Compleo in der Schweiz, Österreich und Polen die Vertriebsaktivitäten aufgenommen und das Produktportfolio erfolgreich weiterentwickelt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt Compleo mit der heute vermeldeten Übernahme der wallbe GmbH ("wallbe"). Mit der Transaktion erreicht Compleo einen weiteren Meilenstein, um einen der führenden Anbieter für Elektromobilitätslösungen in Europa aufzubauen.



wallbe Transaktion



2000 gegründet, bietet wallbe AC-Ladelösungen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich und hat insgesamt über 15.000 Ladepunkte im europäischen Markt ausgeliefert. Das deutsche Unternehmen verfügt unter anderem über führende Abrechnungs- und Management-Systeme für Ladeinfrastrukturen (inkl. intelligenten Ad-hoc-Bezahl- und Abrechnungsfunktionen mit Kreditkarten) und engagiert sich stark in Zukunftsthemen wie solaroptimiertes Laden und Netzintegration. Zum starken Kundenportfolio von wallbe gehören Großunternehmen, Hotelketten, Stadtwerke, Behörden sowie Finanzinstitute. 2020 erwirtschaftet wallbe einen Umsatz von über 11 Mio. Euro und konnte damit die Erlöse gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Für 2021 wird ein Umsatzniveau zwischen 25 und 30 Mio. Euro erwartet.