Jungheinrich behauptet sich 2020 erfolgreich und blickt zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2021 (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Auftragseingang und Umsatz jeweils 3,8 Mrd. EUR

- EBIT 218 Mio. EUR

- Vorstellung neue Unternehmensstrategie 2025+

- Coronaprämie: Dank an Belegschaft für herausragenden Einsatz in der Krise

- Dividendenvorschlag 0,43 EUR je Vorzugsaktie

- Prognose 2021 Umsatz, Auftragseingang und EBIT über Vorjahresniveau



Trotz des coronabedingten Konjunktureinbruchs konnte Jungheinrich sein

Geschäftsjahr 2020 besser abschließen, als zu Beginn der COVID-19-Pandemie

zunächst erwartet. Alle Kennzahlen liegen in der oberen Hälfte der im Oktober

2020 angehobenen Prognose, zum Teil wurden die Ziele übertroffen. EBIT, EBT und

auch das Ergebnis nach Steuern haben sich unter den besonderen Umständen

ordentlich entwickelt. Jungheinrich konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr

zudem den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wesentlich steigern und

ein deutliches Nettoguthaben aufbauen.







Marktbedingungen sind wir mit dem Geschäftsverlauf des Jahres zufrieden. Dank

frühzeitig eingeleiteter Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung

sowie unserer entschlossenen Liquiditätssicherung konnten wir die negativen

Auswirkungen der Pandemie auf unser Geschäft erfolgreich begrenzen. Es ist dem

herausragenden Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken,

dass wir im Jahr der größten medizinischen und wirtschaftlichen Krise seit dem

Zweiten Weltkrieg gemeinsam ein solches Resultat erreichen konnten", erklärt

Jungheinrich-Vorstandsvorsitzender Dr. Lars Brzoska.



In einem maßgeblich durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie bestimmten

Marktumfeld erreichte im Geschäftsjahr 2020 der Umsatz 3,81 Mrd. EUR (Vorjahr:

4,07 Mrd. EUR). Der Auftragseingangswert, der die Geschäftsfelder Neugeschäft,

Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst umfasst, erreichte 2020 aufgrund

eines starken Schlussquartals 3,78 Mrd. EUR (Vorjahr: 3,92 Mrd. EUR). Beide

Werte lagen damit leicht oberhalb des Prognosekorridors, der im Oktober 2020

angehoben worden war. Das EBIT erreichte mit 218 Mio. EUR (Vorjahr: 263 Mio.

EUR) die obere Hälfte des avisierten Korridors, damit ergab sich eine

EBIT-Rendite von 5,7 Prozent (Vorjahr: 6,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern

belief sich auf 151 Mio. EUR (Vorjahr: 177 Mio. EUR). Der Cashflow aus der

laufenden Geschäftstätigkeit übertraf das Vorjahr deutlich mit 551 Mio. EUR

(Vorjahr: 345 Mio. EUR). Zum 31. Dezember 2020 wurde zudem ein Nettoguthaben in

Höhe von 194 Mio. EUR erzielt, zum Vergleichszeitpunkt im Vorjahr hatte der

Konzern noch eine Nettoverschuldung von 172 Mio. EUR ausgewiesen. Das entspricht Seite 2 ► Seite 1 von 4 Jungheinrich Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







"Vor dem Hintergrund der durch die COVID-19-Pandemie erschwerten Rahmen- undMarktbedingungen sind wir mit dem Geschäftsverlauf des Jahres zufrieden. Dankfrühzeitig eingeleiteter Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerungsowie unserer entschlossenen Liquiditätssicherung konnten wir die negativenAuswirkungen der Pandemie auf unser Geschäft erfolgreich begrenzen. Es ist demherausragenden Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken,dass wir im Jahr der größten medizinischen und wirtschaftlichen Krise seit demZweiten Weltkrieg gemeinsam ein solches Resultat erreichen konnten", erklärtJungheinrich-Vorstandsvorsitzender Dr. Lars Brzoska.In einem maßgeblich durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie bestimmtenMarktumfeld erreichte im Geschäftsjahr 2020 der Umsatz 3,81 Mrd. EUR (Vorjahr:4,07 Mrd. EUR). Der Auftragseingangswert, der die Geschäftsfelder Neugeschäft,Miete und Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst umfasst, erreichte 2020 aufgrundeines starken Schlussquartals 3,78 Mrd. EUR (Vorjahr: 3,92 Mrd. EUR). BeideWerte lagen damit leicht oberhalb des Prognosekorridors, der im Oktober 2020angehoben worden war. Das EBIT erreichte mit 218 Mio. EUR (Vorjahr: 263 Mio.EUR) die obere Hälfte des avisierten Korridors, damit ergab sich eineEBIT-Rendite von 5,7 Prozent (Vorjahr: 6,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuernbelief sich auf 151 Mio. EUR (Vorjahr: 177 Mio. EUR). Der Cashflow aus derlaufenden Geschäftstätigkeit übertraf das Vorjahr deutlich mit 551 Mio. EUR(Vorjahr: 345 Mio. EUR). Zum 31. Dezember 2020 wurde zudem ein Nettoguthaben inHöhe von 194 Mio. EUR erzielt, zum Vergleichszeitpunkt im Vorjahr hatte derKonzern noch eine Nettoverschuldung von 172 Mio. EUR ausgewiesen. Das entspricht