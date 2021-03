Märkte am Freitag: DAX vor neuen Rekorden? – Deutsche-Wohnen-Aktie gefragt

Der DAX arbeitet sich am Freitagmittag wieder ein Stück näher an das jüngste Allzeithoch heran. Wird hier schon in Kürze erneut Börsen-Geschichte geschrieben?

Dafür spricht, dass aus den USA kommen nach wie vor starke Vorgaben. So notieren die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitagmittag deutlich in der Gewinnzone.

Für den DAX geht es am Freitagmittag um zeitweise 0,8 Prozent nach oben, womit der Index aktuell im Bereich der 14.700er-Marke notiert. Gut möglich ist hier, dass in Kürze das Allzeithoch vom 18. März bei 14.804 in Angriff genommen wird und der DAX erneut Börsen-Geschichte schreibt.

DAX +0,8% 14.737 MDAX +0,9% 31.564 TecDAX +0,8% 3.372 SDAX +1,8% 15.320 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.856

Deutsche Wohnen: Aktie im Aufwind

Am Freitagmittag gibt es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Deutsche-Wohnen-Aktie (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über zwei Prozent nach oben.

Der DAX-Konzern gab am Donnerstag die Zahlen zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 bekannt. Berlins größtes Wohnungsunternehmen hat den Mietendeckel in der Hauptstadt im vergangenen Jahr deutlich gemerkt. Beim operativen Gewinn wurde auf Jahressicht ein Rückgang um 1,6 Prozent auf 544 Mio. Euro verbucht. In Zukunft will sich Deutsche Wohnen daher umorientieren und verstärkt auf Neubauten setzen.

Foto: zukunftsbilanzen.de

Nike: Gegenwind aus China

Bei den ausländischen Titeln wird auch mit Spannung die weitere Kursentwicklung der Nike-Aktie (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) verfolgt, die am Freitagmittag zeitweise einen Gewinn von knapp zwei Prozent verzeichnet.

Nike und andere Sportartikelhersteller sowie Modemarken werden Teil der Menschenrechtsdiskussion in China und erfahren Kritik aus den chinesischen Staatsmedien sowie den sozialen Netzwerken. Nike hatte eine Erklärung gemacht, angesichts der Menschenrechtslage und von Berichten zu mutmaßlicher Zwangsarbeit keine Baumwolle aus der Region Xinjiang beziehen zu wollen.

Do & Co blickt zuversichtlich in die Zukunft

Ebenfalls bei den ausländischen Werten stand die Aktie von Do & Co (WKN: 915210 / ISIN: AT0000818802) im Fokus, die in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Aufhol-Rallye hinlegte. Der österreichische Caterer verbuchte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020/2021 (per Ende Dezember 2020) einen heftigen Umsatzeinbruch und einen Verlust.

Die Lage soll auch im laufenden vierten Geschäftsquartal angespannt bleiben. Doch der Konzern-Vorstand blickt zuversichtlich in die Zukunft, was auch mit neuen Großaufträgen erklärt wird, die an Land gezogen werden konnten.

DAX long DAX short WKN VF1C1P VP37LK Basispreis (Strike) 7.628,09 17.410,62 Knock-out-Barriere 7.720,00 17.270,00 Letzter Bewertungstag Open End Open End Hebel 2,07 5,52 Kurs (26.03.2021 11:55) 70,97 € 26,95 €

Ein Blick auf Devisen und Rohstoffe

Der Eurokurs legte am Freitagmittag zu (+0,2 Prozent). Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1790 US-Dollar.

Die Ölpreise tendierten am Freitagmittag aufwärts. Zuletzt notierte WTI mit 59,97 US-Dollar je Barrel deutlich im Gewinn (+2,7 Prozent). Der Preis für die Nordseesorte Brent lag bei 63,18 US-Dollar je Barrel (+2,6 Prozent).

Der Goldpreis bewegte sich seitwärts und notierte bei 1.728,62 US-Dollar je Unze (+0,1 Prozent).

Wall Street: Starke Vorgaben

Von der New Yorker Wall Street kommen heute starke Vorgaben, da die Futures auf den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 am Freitagmittag deutlich in der Gewinnzone notieren.

Foto: zukunftsbilanzen.de Bildquelle: markteinblicke.de

Termine 2021 und Handelszeiten an den Börsen

Börse Frankfurt

An der Frankfurter Wertpapierbörse, an der laut der Deutschen Börse ca. 12.000 Aktien, 29.000 Anleihen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Products (ETPs) sowie 2.900 Fonds, 1,6 Mio. Zertifikate und Optionsscheine gehandelt werden können, findet generell der Handel auf Xetra von Montag bis Freitag im Zeitraum von 09.00 bis 17.30 Uhr statt.

Abweichend davon sind jedoch die Zeiten von strukturierten Produkten (8.00 bis 22.00 Uhr) und von Anleihen (8.00 bis 17.30 Uhr). Weitere Informationen für Anleger in Bezug auf Handelszeiten oder die Eröffnungs- und Schlussauktionen der Börse Frankfurt findet man hier.

Handelsfreie Tage an der Frankfurter Wertpapierbörse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Für Anleger wichtig zu wissen: Die Tage 1. Juni, 24. und 31. Dezember sind sogenannte Erfüllungstage. Das heißt, diese Tage zählen bei der Abrechnung und Lieferung von Wertpapieren, die in der Regel innerhalb von zwei Tagen erfolgen müssen.

Börse Stuttgart

An der Börse Stuttgart können Anleger Anleihen von Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr sowie Aktien, Fonds, ETPs sowie die meisten Hebel- und Anlageprodukte sogar von 08.00 bis 22.00 Uhr handeln.

Handelsfreie Tage an der Stuttgarter Börse für das Jahr 2021 sind:

10. April (Karfreitag)

13. April (Ostermontag)

1. Mai (Tag der Arbeit)

1. Juni (Pfingstmontag)

24. Dezember (Heiligabend)

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

31. Dezember (Silvester)

Bildquellen: markteinblicke.de

Seite 2 ► Seite 1 von 2

The post Märkte am Freitag: DAX vor neuen Rekorden? – Deutsche-Wohnen-Aktie gefragt first appeared on marktEINBLICKE