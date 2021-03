Traumhaus AG (update, German only)

Real Estate

MCap EUR 71m

BUY, PT EUR 20.70 (Upside 38%)

Traumhaus_update

Die Traumhaus AG hat vorläufige Schätzungen zum abgelaufene Geschäftsjahr 2020 veröffentlich. Die detaillierten vorläufigen Zahlen werden Anfang April 2021 veröffentlicht. Stand Februar 2021 befinden sich 48 Projekte im Bau und Vertrieb und stehen insgesamt für ein Verkaufsvolumen von rund EUR 580 Mio. Hiervon befinden sich 18 Projekte mit einem Verkaufsvolumen von rund EUR 144 Mio. im Bau. Details zum Ausblick 2021 werden im April erwartet. Bis dahin lassen wir unsere Schätzungen unverändert. Vor dem Hintergrund der gut gefüllten Projektpipeline und einer gesteigerten Profitabilität bleibt Traumhaus mit einem KGV 2021E von 11,1x niedrig bewertet. Wir bestätigen unseren Investment Case und bekräftigen das Kursziel von EUR 20,70, woraus sich ein Potential von über 38% errechnet.

For 5 current investment ideas, check our Weekly Screener. This week we are looking for companies where employees are happy to work

Please note that AlsterResearch publishes MiFID II compliant research only. For a detailed discussion on MiFID II, please visit https://www.research-hub.de