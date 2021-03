FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger am Freitag wieder beherzt bei einigen Corona-Gewinnern zugegriffen - obwohl sich am Gesamtmarkt wegen der Impffortschritte in wichtigen Ländern Hoffnungen auf eine Belebung der Weltwirtschaft breitmachen. Den Papieren des Onlinehändlers für Tierbedarf Zooplus kamen zudem positive Analystenkommentare im Nachgang zu der am Vortag präsentierten Bilanz für 2020 zugute.

Dass viele Corona-Gewinner zum Wochenschluss zu den Favoriten am Aktienmarkt zählten, verwundert auf den ersten Blick, denn insgesamt setzen die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks aktuell auf eine langsame Verbesserung der Corona-Lage. Positive Impulse kamen aus den USA: Präsident Joe Biden hatte sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne in den USA verdoppelt. Denn Bidens vor seinem Amtsantritt versprochenes Ziel, dass in seinen ersten 100 Tagen als Präsident mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten, wurde bereits Ende vergangener Woche erreicht, nach knapp 60 Tagen.