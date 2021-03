Köln (ots) - Hersteller von Kunststoffverpackungen in Deutschland klagen über

knappen und teuren Rohstoff: Die Kunststoffhersteller liefern vermehrt nach

China, wo die Wirtschaft schon wieder wächst, Rohstoff nachfragt und daher

höhere Preise zahlt. Deutsche Unternehmen haben dadurch das Nachsehen - sie

können sich kaum versorgen und müssen deutlich höhere Kosten in Kauf nehmen.



Eine Alternative können Rezyklate sein - doch die kommen bisher für Verpackungen

noch kaum zum Einsatz. Da kommt eine Neuentwicklung des Grünen Punkts genau

richtig: In Zusammenarbeit mit der W. Müller GmbH

(https://www.w-mueller-gmbh.de/home.html) ist es gelungen, eine Flasche aus

Systalen (http://www.systalen.de) ® LDPE zu entwickeln. Die Produktion des

Rohstoffs erfolgt über neue Anlagentechnologie, die eigens für hochwertige

LDPE-Anwendungen entwickelt wurde.





Den Rohstoff - Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) - gewinnt der Grüne Punkt ausFolienabfällen aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne. In ersten Testsüberzeugen die Flaschen nicht nur durch eine attraktive Oberfläche und einegeringe Geruchsbelastung, sondern vor allem auch durch hohe mechanischeBelastbarkeit, resultierend aus einer speziell für diese Flasche entwickeltenRezeptur."Die Flaschen sind nicht nur eine günstige Alternative zu solchen aus Neuware,sie sind auch erheblich nachhaltiger, weil sie aus Post-Consumer-Abfallhergestellt sind", hebt Jörg Deppmeyer, Geschäftsführer Der Grüne Punkt, hervor."Sie können auf Antrag sogar den Blauen Engel bekommen, weil unser Systalen®dafür zertifiziert ist und die Flaschen Ressourcen schonen." Die Flaschen könnenetwa zur Verpackung von Reinigungsmitteln oder anderen flüssigen Füllgütern, zumBeispiel Dünger, zur Verwendung kommen. Als Verpackung werden sie nach Gebrauchzusammen mit anderen Leichtverpackungen im Gelben Sack gesammelt und können dannerneut recycelt werden.Die graue Farbe entsteht dadurch, dass sich die verschiedenen Farben derVerpackungsabfälle im Material mischen. Aufgrund der besonderen Blasformtechnikder W. Müller GmbH können die Flaschen aber auch im Dreischichtverfahren miteiner dünnen Außen- und Innenschicht aus Neuware hergestellt werden, die dannbeliebig farbig zu gestalten sind. "Dadurch lassen sich die Einsatzmöglichkeitenfast unbegrenzt erweitern", so Jörg Deppmeyer. "Das verschafft der Industrie einStück mehr an unabhängiger Rohstoffversorgung."Ansprechpartner: Norbert Völl, Tel.: +49 2203 937507Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterteProduzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant fürKunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten derLösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt- Duales System Deutschland GmbH (DSD) hat mit dem Grünen Punkt als ihremMarkenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut undsteht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktunginnovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an denStandorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für deninternationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales SystemHolding GmbH & Co. KG zusammengefasst.http://www.gruener-punkt.dePressekontakt:DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGEdmund-Rumpler-Str. 7, 51149 KölnV.i.S.d.P.: Norbert Völl, mailto:pressestelle@gruener-punkt.de, Tel.02203/937-507http://www.gruener-punkt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/110129/4874417OTS: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG