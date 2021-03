JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (Präsident und COO Izumi Oi) kündigt die Einführung der Elektronenstrahl-Metall-AM-Maschine kurz JAM-5200EBM ab dem 26. März 2021 an. Unter Verwendung des Elektronenmikroskop- und Elektronenstrahl-Lithographiesystems von weltweit höchster Leistung für die Halbleiterherstellung, hat JEOL eine „Elektronenstrahl-Metall-AM-Maschine“ mit hoher Leistung, hoher Dichte und höherer Geschwindigkeit entwickelt. Hinzu kommt, dass dank der Langlebigkeit der heliumfreien Kathode*1 die Kosten für die Massenherstellung von hochwertigen Teilen reduziert wird und die Reproduzierbarkeit verbessert. Es ist zu erwarten, dass die Verwendung in Bereichen mit hohen Qualitätsansprüchen, z.B. Raumfahrt, industrielle Energie und Medizin, steigen wird.

