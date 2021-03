Mögliche Zins-Erhöhung – die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft muss womöglich den Zinskupon an seine Anleger in diesem Jahr um 0,5% erhöhen. Hintergrund ist, dass das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 davon ausgeht, in der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020 voraussichtlich eine Eigenkapitalquote von 15% zu unterschreiten.

Gemäß der Anleihebedingungen der DEAG-Unternehmensanleihe 2018/23 würde sich bei Unterschreiten der Eigenkapitalquote von 15% die Verzinsung der Unternehmensanleihe 2018/23 ab dem 1. November 2021 um 0,5 Prozentpunkte auf dann 6,5 % p.a. erhöhen, sofern die Eigenkapitalquote von 15 % im Halbjahresfinanzbericht 2021 nicht wieder überschritten wird.