Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BYD Aktie gewinnt deutlich - das ist der Grund! Die BYD Aktie zeigt sich am letzten Handelstag der Woche an der Börse in Hongkong stark. Heute geht es bis auf 179 Hongkong-Dollar nach oben, aktuell notiert der Aktienkurs von BYD bei 177,70 Hongkong-Dollar mit 5,77 Prozent im Plus. Schon gestern …