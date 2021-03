Megastar Development gibt das Datum des Inkrafttretens der Änderung seines Firmennamens und Börsensymbols bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 26. März 2021 – Megastar Development Corp. („Megastar“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MDV; Frankfurt: M5QN; OTC: MSTXF) freut sich bestätigen zu können, dass die am 21. Januar 2021 angekündigte Änderung seines Firmennamens und Börsensymbols nunmehr in Kraft tritt. Die Kapitalstruktur des Unternehmens bleibt unverändert.

Ab Handelsbeginn am Montag, den 29. März 2021 werden die Aktien des Unternehmens an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Namen „Madoro Metals Corp.“ („Madoro Metals“) und dem Börsenkürzel „MDM“ in den Handel starten. Das Unternehmen präsentiert sich außerdem mit einer neuen Firmenwebseite, www.madorometals.com, um Anleger und Interessenten umfassend über Neuigkeiten zu den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, unter anderem auch über die Besonderheiten, Chancen und Pläne in Zusammenhang mit seinen wichtigsten Rohstoffprojekten, auf dem Laufenden halten zu können.

Weitere Informationen über Madoro Metals finden Sie auf der neuen Webseite des Unternehmens unter folgendem Link:

Webseite von Madoro Metals - https://www.madorometals.com/

Zusätzliche Informationen:

Übertragungsstelle: Computershare Trust Company

Börsensymbol: MDM (neu)

CUSIP-Nummer: 55877M105 (neu)

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass die mit der Firma DeepRock Minerals Inc. („DeepRock“) unterzeichnete Optionsvereinbarung vom 5. April 2017, die jeweils am 15. März 2018, 30. Juni 2018 und 20. April 2020 abgeändert wurde (insgesamt die „Vereinbarung“), neuerlich ergänzt wurde. Demnach erhält die Firma DeepRock die Möglichkeit, 50 % der Anteile am Konzessionsgebiet Ralleau vom Unternehmen zu erwerben, indem sie den letzten von ihr geschuldeten Barbetrag in Höhe von 75.000 Dollar auf 50.000 Dollar reduziert und das Fälligkeitsdatum von 31. Dezember 2020 auf den 31. März 2021 verlegt wird.

ÜBER MEGASTAR DEVELOPMENT CORP.

Megastar Development Corp. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Mexiko und Kanada. Megastar hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Mineralkonzessionsgebieten in Oaxaca (Mexiko). Megastar besitzt auch eine 50-Prozent-Beteiligung an Ralleau, einer VMS/Lode Gold-Mineralkonzession im Urban Barry District, Lebel-sur-Quévillon Gebiet (Quebec), auf das DeepRock Minerals (CSE: DEEP) zurzeit eine Option hat. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre ersucht, die Website des Unternehmens unter www.megastardevelopment.com zu besuchen oder im Büro unter 604-681-1568 bzw. gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen.