26.03.2021 – Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lst derzeit als Krisenmanager gefordert. Seit letzte Woche Dienstag das Eingeständnis: dass die Bilanzen 2018,2019 und die vorläufigen Zahlen 2020 falsch sind und korrigiert werden müssen, die Märkte verunsichert.

Und während es von den Bilanzkorrekturen bisher keine neuen Meldungen oder Zwischenstände gibt – auf die der Markt ungeduldig wartet – kommen jetzt langsam die wichtigen, dieses Jahr erst vereinbarten und somit neuen Joint Venture Partner aus der Deckung. Und signalisieren klar: „Business as usual – wir stehen zu Plug Power“.

Natürlich ist die Übernahme eines „Aufsichtsratsmandat“ (Board of Directors – Member) durch einen knapp 10% der Aktien haltenden Aktionär „normal“. Aber dass gestern die SK Group einen Manager in dieses Gremium entsandte – vor der Klärung wie und in welchem Umfang die Bilanzen falsch sind – ist auch eine Botschaft. Dazu später mehr.

Und heute meldet Plug Power ein Sponsorchip mit dem Renault Formel 1 Rennstall Alpine,

der bis voriges Jahr noch Renault DP World F1 Team hiess. Auch hier könnte man sagen, „warum nicht“. Aber das Timing ist auch hier mit einer Aussage verbunden. Wenn man die Zusammenarbeit in Zweifel ziehen würde oder ernsthaft überprüfen würde, hätte man die heutige Meldung verschoben. Also auch hier drückt eines der neuen – jeweils milliardenschweren – Joint Ventures Plug Powers seine Solidarität mit dne Amerikanern aus. Und man fährt nicht mit dem Logo eines Unternehmens durch dir Gegend, das man für einen „Betrüger“ hält oder mit dem man nicht mehr zusammenarbeiten möchte.

Die Plug Power Logos werden auf Fahrzeug und Rennnmontur angebracht werden

Und so sieht es auch Plug Power’s Manangement, das das Sponsorengagement als „Ergänzung“ zum im Aufbau befindlichen Joint Venture mit Renault bezeichnent.