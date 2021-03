CA Immo: Ergebnis litt in 2020 unter geringeren Neubewertungen

Das operative Kerngeschäft bei der CA Immo (AT0000641352) entwickelte sich sehr gut in 2020. Schaut man nur auf die Gewinn- und Verlustrechnung würde man nicht vermuten, dass es ein Krisen-Jahr für Gewerbeimmobilien in Europa war. Ganz im …

Das operative Kerngeschäft bei der CA Immo (AT0000641352) entwickelte sich sehr gut in 2020. Schaut man nur auf die Gewinn- und Verlustrechnung würde man nicht vermuten, dass es ein Krisen-Jahr für Gewerbeimmobilien in Europa war. Ganz im Gegenteil:Die CA Immo konnte ihr Mietergebnis um knapp 8 % steigern. Nach 194,8 Mio. Euro in 2019 erreichte die Gesellschaft ein Nettomietergebnis von 209,7 Mio. Euro. Ohne Covid-19 hätte das Ergebnis 6,8 Mio. Euro höher ausfallen können.Auch der Bereich Immobilienhandel und Bauleistungen konnte einen positiven Beitrag leisten. Nach einem negativen Ergebnis von -1,3 Mio. Euro im Vorjahr schloss man hier nun mit einem positiven Ergebnis von knapp 8 Mio. Euro ab. Die Abgänge aus dem Immobilienportfolio trugen weitere 44 Mio. Euro bei. Hier sorgte vor allem der Verkauf des Berliner Bürogebäudes Cube und Immobilien in Graz für den starken Anstieg. ...