Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2021

Kursziel: 8,20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



ad pepper avisiert erneut zweistelliges Wachstum



ad pepper hat gestern den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und damit auch die neuen Jahresziele bekannt gegeben, die eine erfreuliche Fortsetzung des Wachstums in Aussicht stellen. Unsere positive Sicht auf den Investment Case sehen wir darin untermauert.



Vorläufige Zahlen wurden bestätigt: Die final berichteten Umsatz- und Ergebniskennzahlen entsprechen den bereits Anfang Februar kommunizierten vorläufigen Eckwerten (vgl. Comment vom 10.02.2021). Neu ist die Bekanntgabe des Nettoergebnisses, das mit 3,7 Mio. Euro (+171,0% yoy) aufgrund eines niedrigeren Steueraufwands höher ausgefallen ist, als von uns antizipiert (MONe: 3,3 Mio. Euro). Zudem wurde ein regionaler Umsatzsplit veröffentlicht, der zeigt, dass Webgains insbesondere in der Region UK mit +38,0% yoy stark gewachsen ist. Wir sehen uns daher darin bestärkt, dass der Brexit kein signifikantes Risiko für ad pepper darstellt.



Qualitative Guidance avisiert zweistelliges Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Vorstand erneut mit einem zweistelligen Wachstum. Wir gehen mit steigender Visibilität von einer konkretisierten Guidance im Rahmen des Q1-Berichts aus. Unsere Prognosen haben wir aufgrund des verlängerten Lockdowns und der u.E. damit verbundenen positiven Auswirkungen insbesondere auf das Affiliate-Netzwerk Webgains etwas angehoben. Konkret rechnen wir auf Konzernebene in Q1/21 mit einem Wachstum von +19,4% yoy, wobei der Löwenanteil mit +30,0% yoy auf das Segment Webgains entfallen dürfte.



Hohe Bewertungen bei Übernahmen im Adtech-Bereich: Anfang der Woche gab der Anbieter von Werbeplattformlösungen Digital Turbine Inc. die Übernahme der Fyber N.V. bekannt. Fyber ist als Betreiber einer Monetarisierungsplattform für Publisher in einem ähnlichen Bereich wie Webgains aktiv. Das Adtech-Unternehmen Fyber, das im laufenden Geschäftsjahr (Brutto-)Erlöse i.H.v. 275 bis 300 Mio. Euro (MONe: Netto-Erlöse ca. 68 bis 75 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 10 Mio. Euro erwirtschaften möchte, wurde dabei mit einem Gesamtwert von umgerechnet rund 510 Mio. Euro bewertet. Diese Transaktion zeigt, dass die Bewertungsmultiples bei Übernahmen im Adtech-Bereich unverändert hoch sind. Da ad pepper u.E. stets kostenbewusst agiert, gehen wir trotz liquider Mittel von 25,3 Mio. Euro aktuell nicht von M&A-Aktivitäten aus. Die aktuelle Bewertung von ad pepper ist selbst nach der erfreulichen Kursentwicklung (LTM: +137,5%) mit einem EBITDA-Multiple für 2021 i.H.v. 12,8x nach wie vor günstig, sodass wir nicht zuletzt aufgrund der inzwischen relevanteren Unternehmensgröße (Bruttoerlöse > 100 Mio. Euro) im Gegenzug vielmehr an ad pepper gerichtete Übernahmeangebote als realistisch erachten.



