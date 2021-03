MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse soll es auch nach dem überraschenden Tod von Patriarch Heinz Hermann Thiele in geordneten Bahnen weitergehen. Nachdem der frühere Konzernchef und Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats Ende Februar starb, herrschte zunächst Unklarheit darüber, wie die Mehrheitsverhältnisse im Konzern in Zukunft aussehen werden. Nach der testamentarischen Verfügung Thieles ist nun aber klar, dass die Familie Thiele auch künftig über eine Stiftung wichtigste Ankeraktionärin bei den Münchnern sein wird. Was momentan bei Knorr-Bremse los ist, wie Analysten die Lage bewerten und wie sich die Aktie entwickelt hat.

Der Tod von Heinz Hermann Thiele im Alter von 79 Jahren kam für die Öffentlichkeit unerwartet. Thiele war es, der den Bremsenspezialisten zu einem Weltmarktführer mit fast 30 000 Beschäftigten gemacht, die einst darbende Firma sukzessive aufgebaut, zum Erfolg geführt und im Jahr 2018 auch an die Börse gebracht hatte. Erst im vergangenen Sommer war er nach mehreren Jahren Pause wieder in den Aufsichtsrat des MDax-Unternehmens zurückgekehrt, sein Einfluss war immer noch groß. 2020 hatte Thiele zudem für Schlagzeilen gesorgt, als er zum Großaktionär bei der durch die Corona-Krise in schwere Turbulenzen geratenen Lufthansa aufgestiegen war. Er hatte den Einstieg des Staates zur Rettung der Fluggesellschaft kritisiert, dann aber doch zugestimmt.

Thiele gehörte zu den reichsten Deutschen, sein Vermögen war von der Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt auf gut 20 Milliarden Dollar geschätzt worden. Er hielt mit seiner Familie knapp 60 Prozent an Knorr-Bremse. Wie der Konzern am Donnerstagabend in München mitteilte, hat Thiele vor seinem Tod verfügt, dass die über Holdinggesellschaften gehaltene Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen künftig in eine Familienstiftung überführt wird. Eine weitere wesentliche Mehrheitsgesellschafterin der Holdinggesellschaften bleibe unverändert Thieles Tochter Jutta Thiele-Schürhoff, hieß es.

Die Errichtung der Stiftung soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, formal werden Thieles Holding-Anteile zunächst von seiner Ehefrau Nadia gehalten und danach in die Familienstiftung überführt. Die Familienstiftung sichere das Lebenswerk ihres Vaters, betonte Julia Thiele-Schürhoff. Sie gehört seit 2002 dem Unternehmen und seit 2016 dem Aufsichtsrat von Knorr-Bremse an.