UVD Robots stellt in einem US-amerikanischen Schulbezirk die bislang umfangreichste Flotte autonomer Desinfektionsroboter bereit

Die Schüler der Twin Lakes School im Schulbezirk Gallup McKinley County nahmen an einem Namensgebungswettbewerb für den Roboter teil, der veranstaltet wurde, um größere Nähe herzustellen und die allgemeine Stimmung zu verbessern. Der Roboter der Schule wird künftig Mr. Fox heißen. UVD Robots wurden ursprünglich zur Bekämpfung von Krankenhausinfektionen entwickelt. Sie werden heute in mehr als 60 Ländern in aller Welt im Gesundheitswesen, im Gastgewerbe, in Bürogebäuden und Bildungseinrichtungen eingesetzt und erfüllen die in der aktuellen Situation gestiegenen Erwartungen an die Sicherheit und Sauberkeit. (Foto: Business Wire)

„COVID hat in unserem Bezirk einen außerordentlich schweren Tribut gefordert. Die Sicherheit unserer Schüler und Mitarbeiter und die Entwicklung eines Plans, mit dem sie alle wieder auf möglichst sichere Weise in die Schulen zurückkehren können, ist unser Hauptanliegen“, so Michael Hyatt, Superintendent des Schulbezirks Gallup McKinley. „Wir waren auf der Suche nach einer umfassenden, längerfristigen Desinfektionslösung für zusätzlichen Schutz, die die Oberflächen und die Luft in unseren Gebäuden desinfiziert und in den kommenden Jahren die Bekämpfung von COVID, Erkältungskrankheiten, Grippe und Infektionskrankheiten unterstützt.“

GMCS ist für viele ländliche Gemeinden zuständig, die Infrastrukturprobleme zu bewältigen haben, welche das Online-Lernen zu einer besonderen Herausforderung machen. Etwa 1.500 Schüler haben zu Hause keinen Internetanschluss. In dem Schulbezirk werden auch viele Schüler mit Lernbeeinträchtigungen unterrichtet, die im Präsenzunterricht besser lernen können.

„Im Gegensatz zu ortsfesten Desinfektionsrobotern ist der UVD Robot völlig autonom. Er nutzt UV-C-Licht zur Desinfektion gegen Viren und Bakterien auf Oberflächen und in der Luft und macht in jedem Raum, in dem er eingesetzt wird, innerhalb von ca. 10 Minuten 99,99 Prozent der Mikroorganismen unschädlich“, so Claus Risager, CEO von Blue Ocean Robotics.

„Wir haben uns nach einer gründlichen Prüfung zahlreicher Desinfektionsroboter für UVD Robots entschieden“, so Hyatt. „UVD Robots erfüllen alle unsere hohen Anforderungen hinsichtlich technischer Qualität, Reife, Erfolgsbilanz, Qualität der Bereitstellung, hinsichtlich des technischen Supports und der technischen Wartung sowie hinsichtlich des allgemeinen Nutzwerts.“

„Wir freuen uns sehr, denn dies ist unseres Wissens der bislang umfangreichste Einsatz von autonomen Desinfektionsrobotern in einem US-amerikanischen Schulbezirk“, so Per Juul Nielsen, CEO von UVD Robots. „Es ist für uns eine Ehre, gemeinsam mit GMCS über COVID hinaus für den Schulbezirk eine Desinfektionslösung in Krankenhausqualität bereitzustellen.“

UVD Robots ist eine Tochtergesellschaft von Blue Ocean Robotics, einer der bei der Entwicklung von Servicerobotern weltweit führenden Unternehmensgruppe, der auch Markenunternehmen wie GoBe Robots und PTR Robots angehören. Der Hauptsitz von Blue Ocean Robotics befindet sich in Dänemark. Das Unternehmen wurde vor kurzem von Fast Company in die Top 10 der „Innovativsten Robotertechnik-Unternehmen 2021“ aufgenommen.

