Mittelstandsanleihen-Fonds: Rendite, Sicherheit, Transparenz plus Nachhaltigkeit

Der Deutsche und auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS der KFM Deutsche Mittelstand AG punkten durch Verlässlichkeit und ein vorbildliches Maß an Transparenz – auch in Sachen Nachhaltigkeit.

Für Anleger des beliebten Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590) ist diese Zeit des Jahres immer ein besonders Highlight, denn es gibt die jährlichen Ausschüttungen. Diese wurden jetzt im März zum siebten Mal in Folge geleistet. Die Investoren erhielten in den vergangenen Tagen eine Auszahlung in Höhe von 2,20 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2020 entspricht das einer Ausschüttungsrendite von 4,34 Prozent. Damit erwirtschaftete der Fonds seit seiner Auflage im Jahr 2013 in jedem Jahr eine Rendite von mehr als vier Prozent und bewies sich bislang als attraktive Anlagealternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld.