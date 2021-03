---------------------------------------------------------------------------

Offenburg, 26. März 2021



MEDICLIN AG: Massiver Ergebnisverlust durch Corona-Pandemie - Ausblick 2021 mit Unsicherheiten behaftet - effektiver Schutzschirm nötig

Im Geschäftsjahr 2020 lag der Konzernumsatz der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) in Höhe von 659,9 Mio. Euro um 13,2 Mio. Euro oder 2,0% unter dem Vorjahreswert. Das Konzernbetriebsergebnis sank auf 0,2 Mio. Euro, nach 22,4 Mio. Euro im Vorjahr. Damit hat MEDICLIN die für das Geschäftsjahr 2020 revidierten Ziele erreicht.



Was die Prognose für das Jahr 2021 anbelangt, so beruht diese in Bezug auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf den Erkenntnissen des Vorjahres. MEDICLIN erwartet für das Gesamtjahr 2021 einen ähnlichen Geschäftsverlauf wie im Jahr 2020, jedoch hängt dieser vom Pandemiegeschehen, insbesondere von seiner Dauer im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020, sowie den Schutzschirmleistungen im Jahr 2021 ab.



"Damit wir unseren Versorgungsauftrag während der Pandemie weiterhin gut erfüllen können, brauchen wir verbindliche Zusagen seitens der Politik. Die bisherigen Schutzschirmleistungen für den Sektor Rehabilitation müssen verlängert und an die Ausfälle und die tatsächlich anfallenden Mehraufwendungen angepasst werden", sagte Volker Hippler, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Er ergänzte: "Wir fordern die Bundesregierung auf, die Rehabilitation im aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. Die Rehabilitation leistet Enormes in der Wiederherstellung der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit, was man aktuell bei der Behandlung der Post-COVID-Symptome feststellen kann."

"Die bisherigen Ausgleichzahlungen der Rentenversicherungen sind nicht ausreichend und Zahlungen der gesetzlichen Krankenkassen wurden für das Jahr 2021 deutlich reduziert", erklärte Tino Fritz, Finanzvorstand der MEDICLIN. "Wir arbeiten intensiv daran, die Belegung in unseren Reha-Häusern wieder auf das gewohnte hohe Niveau der Vorjahre zu heben. Maßgeblich und hilfreich ist hier auch das Vertrauen, das die Kostenträger und Zuweiser in unsere Leistungsfähigkeit haben - aber eben nicht nur", fügte er hinzu.