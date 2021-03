Compleo fusioniert mit wallbe

Dortmund (ots) -



- Zusammenschluss beschleunigt Wachstumsambitionen beider Unternehmen

- Technologien und Produkte ergänzen sich und schaffen Zugang zu neuen Märkten

- Aufbau einer führenden Position in Europa angestrebt



Die Compleo Charging Solutions AG und die enercity AG sowie die Weidmüller

Mobility Concepts GmbH & Co. KG haben gestern einen Vertrag unterzeichnet,

demzufolge sich die Unternehmen Compleo Charging Solutions AG und wallbe GmbH

zusammenschließen. Der Zusammenschluss wurde gestern beurkundet. Der Abschluss

der Transaktion sowie die Zusammenlegung des operativen Geschäftes von Compleo

und wallbe sollen noch im April erfolgen. Durch die Fusion der sich in ihren

Produkten und Services ergänzenden Unternehmen soll ein großer Anbieter für

Ladelösungen in Europa entstehen. Mit dem Zusammenschluss stärken Compleo und

wallbe ihre führende Position auf dem deutschen Markt und in Europa.







können, hat sich Compleo zum Ziel gesetzt zu wachsen, das Angebot und die

Produktpalette zu vergrößern sowie den europäischen Vertrieb weiter auszubauen.

Das Dortmunder Unternehmen übernimmt 100 Prozent der Anteile von wallbe gegen

Zahlung von circa einem Drittel an Compleo-Aktien, rund zwei Drittel werden in

bar aus der bestehenden Liquidität bezahlt. Die beiden bisherigen und größten

Eigentümer von wallbe, die enercity AG (rund 50 Prozent) und die Weidmüller

Mobility Concepts GmbH & Co. KG (rund 26 Prozent), als auch Dr. Dominik Freund

bleiben als neue Aktionäre an Compleo beteiligt.



"Eine flächendeckende und zuverlässige Ladeinfrastruktur sind eine

Kernvoraussetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf eines

E-Autos. Daneben sind die möglichst einfachen, intuitiven und verlässlichen

Zugänge zu Lademöglichkeiten entscheidend. Wir treiben als starkes Unternehmen

aus diesen beiden Bereichen den endgültigen Durchbruch der E-Mobilität in Europa

entscheidend voran und freuen uns, dass enercity und Weidmüller unsere

Wachstumsstrategie weiter unterstützen", sagt Georg Griesemann, Co-CEO der

Compleo AG. "Nicht Abschottung, sondern Öffnung und Kooperation von Unternehmen

sowie die daraus entstehenden Vorteile für die Kunden werden letztlich

erfolgsentscheidend sein", so Griesemann weiter.



"Die Elektromobilität wird weiterhin rasant wachsen. Wir werden auch erleben,

dass sich der Markt konsolidiert, denn auch der Preisdruck wird steigen. Das

durch die Fusion neu entstandene Unternehmen wird diesen Entwicklungen voraus

sein. Mit der neuen Aufstellung gehen zwei Unternehmen zusammen, die sich

bestens ergänzen und eine neue treibende Kraft im E-Mobilitätsmarkt schaffen", Seite 2 ► Seite 1 von 3



Um an dem dynamischen Markt für Elektromobilität optimal partizipieren zukönnen, hat sich Compleo zum Ziel gesetzt zu wachsen, das Angebot und dieProduktpalette zu vergrößern sowie den europäischen Vertrieb weiter auszubauen.Das Dortmunder Unternehmen übernimmt 100 Prozent der Anteile von wallbe gegenZahlung von circa einem Drittel an Compleo-Aktien, rund zwei Drittel werden inbar aus der bestehenden Liquidität bezahlt. Die beiden bisherigen und größtenEigentümer von wallbe, die enercity AG (rund 50 Prozent) und die WeidmüllerMobility Concepts GmbH & Co. KG (rund 26 Prozent), als auch Dr. Dominik Freundbleiben als neue Aktionäre an Compleo beteiligt."Eine flächendeckende und zuverlässige Ladeinfrastruktur sind eineKernvoraussetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf einesE-Autos. Daneben sind die möglichst einfachen, intuitiven und verlässlichenZugänge zu Lademöglichkeiten entscheidend. Wir treiben als starkes Unternehmenaus diesen beiden Bereichen den endgültigen Durchbruch der E-Mobilität in Europaentscheidend voran und freuen uns, dass enercity und Weidmüller unsereWachstumsstrategie weiter unterstützen", sagt Georg Griesemann, Co-CEO derCompleo AG. "Nicht Abschottung, sondern Öffnung und Kooperation von Unternehmensowie die daraus entstehenden Vorteile für die Kunden werden letztlicherfolgsentscheidend sein", so Griesemann weiter."Die Elektromobilität wird weiterhin rasant wachsen. Wir werden auch erleben,dass sich der Markt konsolidiert, denn auch der Preisdruck wird steigen. Dasdurch die Fusion neu entstandene Unternehmen wird diesen Entwicklungen voraussein. Mit der neuen Aufstellung gehen zwei Unternehmen zusammen, die sichbestens ergänzen und eine neue treibende Kraft im E-Mobilitätsmarkt schaffen",