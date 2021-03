Jungheinrich kommt dank Sparmaßnahmen robust durch die Krise

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat das abgelaufene Geschäftsjahr dank Sparmaßnahmen und einem starken Schlussquartal besser abgeschlossen als zu Beginn der Pandemie erwartet. Trotz des coronabedingten Konjunktureinbruchs hat der SDax-Konzern überall mindestens das obere Ende der Prognosespanne erreicht, wie die Hamburger am Freitag mitteilten. Auch für 2021 ist Jungheinrich optimistisch.

Auch wenn die Zahlen insgesamt dennoch unter dem Vorjahr liegen, reagierten Anleger an der Börse erfreut und griffen bei der Aktie ordentlich zu. Der Kurs des Papiers kletterte am frühen Nachmittag um mehr als 7,5 Prozent und stieg damit auf mehr als 38 Euro. Damit erholt sich das Papier weiter ein Stück, zu Beginn des Jahres lag der Kurs mit mehr als 40 Euro aber immer noch etwas höher. Die Aktie hat seit dem Corona-Crash allerdings insgesamt einen erstaunlichen Lauf hingelegt. Mittlerweile notieren die Papiere so hoch wie zuletzt im Frühjahr 2018.