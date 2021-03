Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in Europa um 55 Prozent gegenüber1990 gesenkt werden. 2050 werden Europa und damit auch Deutschland klimaneutralsein. Der Weg dorthin gleicht einem Marathon, der dafür notwendigeTransformationsprozess ist gewaltig und komplex. Die deutsche Ziegelindustriebekennt sich zu ihrer Verantwortung. In der heute veröffentlichten Roadmap füreine treibhausgasneutrale Ziegelindustrie in Deutschland beschreibt die Brancheihren Weg zur Klimaneutralität bis 2050 sowie die damit verbundenenHerausforderungen."Die deutschen Mauer- und Dachziegelhersteller sind bereit, ihren Beitrag zuleisten", unterstreicht Johannes Edmüller, Mitglied des Präsidiums desBundesverbandes der Deutschen Ziegelindustrie. "Schon jetzt hat unsere Brancheden Energieverbrauch von 10 TWh im Jahr 1990 auf aktuell 5,4 TWh nahezuhalbiert. Im gleichen Zeitraum wurden zudem die Emissionen um etwa 40 Prozentauf 1,74 Mio. t CO2/a erheblich reduziert." Zurückzuführen sei dies auferhebliche Effizienzsteigerungen im Produktionsprozess, den gewachsenen Anteilan erneuerbaren Energien und die Einführung verbesserter Technologien. Wie dieDekarbonisierung der Ziegelherstellung bis 2050 gelingen kann und welcheRahmenbedingungen die vorwiegend mittelständisch geprägte Branche benötigt,veranschaulicht die Roadmap,die in Zusammenarbeit mit der FutureCamp ClimateGmbH erarbeitet wurde,auf Basis aktueller Zahlen und Daten.Dargestellt werden drei unterschiedliche Pfade zur Minderung derTreibhausgasemissionen. Auf dem sogenannten Referenzpfad ("business as usual")sind durch konventionelle Maßnahmen unter aktuellen Rahmenbedingungen bereitsspürbare Emissionsrückgänge auf 1,3 Mio. t CO2/a bis 2050 zu verzeichnen. Imambitionierten Technologiepfad lassen sich die Emissionen - durch Verdoppelungder jährlichen Klimaschutzinvestitionen - sogar auf 0,5 Mio.t CO2/a reduzieren.Das Ziel der Treibhausgasneutralität wird schließlich mit dem sogenanntenKlimaneutralitätspfad erreicht. Hier wird die Minderung der Emissionen auf Nullerzwungen und bestimmt, welches jährliche Investitionsbudget dafür notwendigwäre.Für den ehrgeizigen Minderungskurs geht die Branche von erforderlichenGesamtinvestitionen in den Klimaschutz in Höhe von rund 2,3 Mrd. Euro bis 2050aus. Maßgeblich für das Gelingen der Transformation ist der Wechsel zuemissionsfreien Energieträgern und energetischen Optimierungen desProduktionsprozesses. Die Entkopplung des Ofen-Trockner-Verbundes und der