München (ots) - Bei McDonald's Deutschland heißt es am Samstag: Licht aus. Im

Rahmen der internationalen Earth Hour nimmt das Unternehmen sein ikonisches

Markenzeichen, die Golden Arches, vom Strom und spricht sich so für mehr

Anstrengungen beim Klimaschutz aus. Das Unternehmen selbst betreibt nahezu alle

Restaurants mit 100 Prozent Ökostrom und setzt auf immer mehr Energieeffizienz.



Zur internationalen Earth Hour erlischt das wichtigste Symbol der Marke. Am

morgigen Samstag, den 27. März, schaltet McDonald's Deutschland um 20:30 Uhr die

Werbepylon-Arches seiner unternehmenseigenen Restaurants für eine Stunde ab. Mit

diesem symbolischen Akt gliedert sich das Unternehmen in die Reihe der an der

Earth Hour teilnehmenden Privatpersonen, Städte und Unternehmen weltweit ein und

macht auf die Wichtigkeit des Klima- und Umweltschutzes aufmerksam. Bereits seit

2014 werden nahezu alle McDonald's Restaurants deutschlandweit mit 100 Prozent

Ökostrom aus regenerativen Quellen betrieben. Im Vergleich zum deutschen

Strommix verursacht das Unternehmen so rund 98 Prozent weniger CO2-Emissionen.

Das Unternehmen hat sich global das Ziel gesetzt, bis 2030 die CO2-Emissionen in

allen Restaurants um 36 Prozent zu senken und entlang der Lieferkette bis zum

selben Jahr pro Tonne Produkt um 31 Prozent.









Im Rahmen des CO2-Emissions-Ziels verpflichtet sich McDonald's auch zu einer

kontinuierlichen Verbesserung seiner Energieeffizienz. Um den Energieverbrauch

langfristig weiter zu reduzieren, Energie sparsam einzusetzen und seine

Energieeffizienz Schritt für Schritt zu erhöhen, wurden 2016 alle firmeneigenen

Restaurants sowie die Verwaltungen nach dem Energiemanagementsystem ISO 50001

zertifiziert. Seit Einführung des Systems konnte der spezifische Stromverbrauch

der McDonald's Restaurants bis 2020 bereits um knapp 17 Prozent gesenkt werden.

Ziel bis 2030 ist es, den spezifischen Stromverbrauch der unternehmenseigenen

Restaurants um weitere fünf Prozent zu reduzieren.



Hintergrund zur internationalen Earth Hour



Die vom WWF initiierte Earth Hour (https://www.wwf.de/earth-hour) gilt als die

größte internationale Klima- und Umweltschutzaktion. An diesem Tag schalten

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde (20:30 Uhr Ortszeit)

das Licht aus, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Klimaschutz zu

lenken. Die Earth Hour 2021 findet am 27. März unter dem Slogan "Licht aus.

Klimaschutz an" statt und soll ein globales Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit

und einen lebendigen Planeten setzen.



Weitere Informationen zum Energiemanagement und zu den CO2-Einsparungen von

McDonald's Deutschland finden Sie hier (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/unser

e-verantwortung/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsmanagement/co2-fussabdruck.html) .



Pressekontakt:



McDonald's Deutschland LLC

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 78594-519

Fax: 089 78594-479

Mail: mailto:presse@mcdonalds.de

Twitter: @McDonaldsDENews



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52942/4874649

OTS: McDonald's Deutschland

