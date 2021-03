Corona lässt Preise für Sommerreifen steigen (FOTO)

München (ots) -



- Sommerreifen im März 2021 sechs Prozent teurer als im Vorjahr

- Anbietervergleich lohnt sich: bei Testsiegerreifen bis zu 38 Prozent

Sparpotenzial

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zu Autoteilen



Zu Ostern denken wieder viele Autofahrer*innen an den halbjährlichen

Reifenwechsel. Wer auf einen Neukauf angewiesen ist, muss aufgrund der

Corona-Pandemie in diesem Jahr mit höheren Preisen rechnen.





Der CHECK24-Reifenpreisindex zeigt: Zwischen März 2020 (dem Beginn derCorona-Pandemie in Deutschland) und März 2021 stiegen die Preise der 100meistverkauften Sommerreifen um mehr als sechs Prozent. Kurz unterbrochen wurdeder Preisanstieg lediglich durch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer imSommer.Zum einen wurde das Angebot aufgrund der Corona-Pandemie durch Werksschließungenin der Reifenproduktion verknappt. Zum anderen haben sich die Preise fürContainerlieferungen aus Asien in den vergangenen Monaten verdreifacht.1)"Obwohl die Reifenpreise aktuell höher sind als vor einem Jahr, solltenVerbraucher*innen nicht länger mit dem Reifenkauf warten" , sagt Dr. DominikDrerup, Geschäftsführer Autoteile bei CHECK24. "Preise von Reifen sind sehrstark von den aktuellen Lagerbeständen abhängig. Wir erwarten aufgrund deranhaltenden Pandemie und der vergleichsweise schleppenden Versorgung des Handelsweiter steigende Preise."Hohe Preise durch Anbietervergleich vermeiden - bis zu 38 Prozent Sparpotenzialbei TestsiegerreifenBei höheren Preisen lohnt sich der Vergleich verschiedener Angebote umso mehr.Sichtbar wird das z. B. bei von Fachmagazinen ausgezeichneten Reifen. Für denSommerreifen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 zahlen Verbraucher*innen 38 Prozentoder 196 Euro pro Reifensatz weniger, wenn sie den günstigsten statt denteuersten Anbieter wählen. Beim Bridgestone Potenza Sport beträgt dasSparpotenzial 28 Prozent bzw. 337 Euro für einen ganzen Satz.Im Schnitt von 24 prämierten Sommerreifen sparen Verbraucher*innen 29 Prozentder Kosten durch einen Anbietervergleich.2)Bei Verbraucherfragen beraten die CHECK24-Reifenexpert*innenKund*innen, die Fragen zu ihren Pneus haben, erhalten bei denCHECK24-Reifenexpert*innen eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Imdigitalen Kundenkonto sehen und verwalten Verbraucher*innen ihre Bestellungen.1)Quelle: Shanghai Containerized Freight Indexhttps://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp [abgerufen am 24.03.2021]2)Betrachtete Tests: Autozeitung Sommerreifentest 2021: 225/40 R18; ADAC Test2021: Sommerreifen 225/50 R17; ADAC Test 2021: Sommerreifen 205/55 R16; AutoBildAllrad SUV-Sommerreifentest 2021: 215/60 R17; Auto Bild Sportscars 2021: 265/35R20; Auto Bild: PKW-Sommerreifentest 2021 (205/55 R16); Auto Motor Sport 2021:Sommerreifentest 195/55 R16; Sport Auto 2021: Sommerreifentest 255/35 R19Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz undKund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen ausüber 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern,mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbieternfür DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik,Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie diepersönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innenkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, mailto:edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, mailto:daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4874703OTS: CHECK24 GmbH