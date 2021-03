Michael Wegner wird Vorstandsvorsitzender der LBS Ost (FOTO)

Potsdam (ots) - Der Aufsichtsrat der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG hat

am 26. März Michael Wegner zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes der

Bausparkasse berufen. Er folgt in dieser Funktion am 1. Juli 2021 auf Werner

Schäfer, der sich dann in den Ruhestand verabschiedet.



Mit der Berufung des 42-Jährigen hat der Aufsichtsrat die Weichen für die

Zukunft der LBS gestellt. "Ich freue mich über diese besondere Anerkennung und

die mit der Position verbundene neue Verantwortung", erklärt Michael Wegner. In

enger Kooperation mit seinem Vorstandskollegen Winfried Ebert möchte er sich

dafür einsetzen, die Innovationskraft der LBS zu stärken, und so ihre Position

als Marktführer weiter ausbauen.







war er Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Landesbausparkasse Saar mit Sitz in

Saarbrücken. Die Grundlagen seiner beruflichen Laufbahn hat der diplomierte

Sparkassenbetriebswirt klassisch über eine Bankausbildung bei der Sparkasse

Bremen gelegt. Nach seinem Diplom-Studiengang war er in der LBS

Landesbausparkasse Bremen AG als Vertriebsleiter und Generalbevollmächtigter

tätig. 2014 wechselte er zur LBS Ost. Dort verantwortete er vier Jahre als

Bereichsleiter die Themenfelder Bausparen, Finanzieren und das

Vertriebsmanagement.



Pressekontakt:



Thomas Thiet

Tel. 0331 969 2156

E-Mail: mailto:Thomas.Thiet@lbs-ost.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107633/4874711

OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG





