Reederverband hofft weiter auf schnelles Ende der Suezkanal-Blockade

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Verband Deutscher Reeder hofft weiter auf ein rasches Ende der Suezkanal-Blockade. Die bereits ins Gespräch gebrachte Möglichkeit, die quer im Kanal liegende 400 Meter lange "Ever Given" teilweise abzuladen und so leichter zu machen, bedeutet aus Verbandssicht eine weitere Verzögerung. "Bis ein Schwimmkran vor Ort wäre, der Container vom Wasser aus in bis zu 60 Metern Höhe abladen kann, dürfte wertvolle Zeit vergehen", sagte VDR-Sprecher Christian Denso am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Dass für etliche Empfänger der transportierten Waren langsam die Zeit knapp werde, sei ein immer größer werdendes Problem - lasse sich kurzfristig aber nicht ändern. "Es geht nicht. Die Schiffe stehen schlicht im Stau", sagte Denso. Nach seinem Wissen hätten schon einige Schiffe den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung eingeschlagen. Das sei aber wahrscheinlich nur für Frachter sinnvoll, die nicht schon ins Mittelmeer oder ins Rote Meer eingefahren seien.

Die "Ever Given" blockiert seit Dienstag den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Der Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen./klm/DP/jha