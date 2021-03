Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Dax lauert auf Rekordhoch Der Dax ist am Freitag wieder nahe an sein Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche heran gerückt. Übertrumpft hat er es trotz guter Stimmung in deutschen Unternehmen allerdings nicht. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent …