Ein etwas ungewohntes Bild bietet derzeit der sonst vergleichsweise dynamische und volatile Maispreis.

Ein etwas ungewohntes Bild bietet derzeit der sonst vergleichsweise dynamische und volatile Maispreis. Seit nunmehr mehreren Wochen läuft der Preis seitwärts und hat hierbei eine enge Handelsspanne ausgebildet. Die könnte nun allerdings vor ihrer Auflösung stehen, wie ein Blick auf den Chart offenbart.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Mais hieß es am 17.02. unter anderem „[…] Mais konnte in der Folgezeit den Druck auf der Oberseite hochhalten und mit dem Ausbruch über die 550er Marke ein frisches Kaufsignal installieren. Aus charttechnischer Sicht könnte Mais nun bis in den Bereich von 600 US-Cents laufen. Zentrale Bedeutung als Unterstützung hat nunmehr der Bereich um 515 / 500 US-Cents. Darunter sollte es nicht mehr gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.[…]“

In der Folgezeit verpasste es Mais, sich entscheidend von den 550 US-Cents zu lösen. Im Bereich von 570 US-Cents endeten bislang die Bemühungen. Die zuletzt skizzierten 600 US-Cents wurden nicht erreicht. Während auf der Oberseite die Aufwärtsbemühungen im Bereich von 570 US-Cents erlahmten, entwickelte sich auf der Unterseite der Bereich um 530 US-Cents als wichtige Unterstützung. Die wichtige Unterstützungszone 515 / 500 US-Cents blieb somit ungefährdet. Über kurz oder lang wird sich die Frage stellen - Kann sich der Aufwärtstrend durchsetzen und den Preis durch die obere Begrenzung der Handelsspanne (570 US-Cents) drücken oder eben nicht? Die kurzfristig relevanten Marken liegen bei 530 US-Cents und 570 US-Cents. Etwaige Ausbrüche aus der Handelsspanne würden Relevanz erlangen, sollten sie den Preis im Anschluss über die 600 US-Cents oder aber unter die 500 US-Cents führen.

Unter fundamentalen Aspekten stand vor einigen Tagen der vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für März im Fokus. Der aktuelle Bericht gab ein eher neutrales Bild ab. So wurden die Projektionen für die globalen Lagerendbeständen für das Erntejahr 2020 / 2021 im März-Bericht leicht nach oben angepasst. Ging man im Februar-Report in den Projektionen noch von globalen Lagerendbeständen für Mais in Höhe von 286,53 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen März-Report auf 287,67 Mio. Tonnen leicht nach oben korrigiert.