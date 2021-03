Bike-Sharing ist Corona-Gewinner! / ADFC Fahrradklimatest bestätigt Wichtigkeit von Bike-Sharing / nextbike installiert allein im ersten Halbjahr in über 40 Städten neue Räder

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leipzig (ots) - Fahrradfahren boomt. Gerade wurden die Ergebnisse des ADFCFahrradklimatests, dem Zufriedenheitsindex der deutschen Radfahrenden,veröffentlicht. Rund 100.000 Befragte bewerteten die Radverkehrssituation inüber 1000 Städten. Dabei wurde augenscheinlich, dass viele Siegerstädte einFahrradverleihsystem von nextbike vorweisen können. Bike-Sharing istmittlerweile ein etablierter Indikator für Radverkehrsfreundlichkeit.nextbike-Städte, die in den letzten Monaten neu dazu gekommen sind wie z.B.Bielefeld, konnten im Ranking stark zulegen. Fazit ist: Mit öffentlichenFahrradverleihsystemen wird effektiv eine kritische Masse an Radfahrendenerreicht, die für weitere Aufsteiger*innen und notwendige Anpassungen derInfrastruktur sorgt, was wiederum positive Synergieeffekte für die gesamteStadtentwicklung nach sich zieht.Im Corona-Jahr 2020 haben sich viele Menschen neu für das Fahrrad begeistert.Das macht sich auch bei nextbike bemerkbar. Leonhard von Harrach,Geschäftsführer von nextbike, bestätigt: "Wir verzeichnen ein großes Interessean unserem Service sowohl von Sponsoren als auch von Verkehrsbetrieben wie vonArbeitgebern, die Bike-Sharing statt oder zusätzlich zu Firmenwagen anbietenmöchten. Jede dieser Partnerschaften hilft uns dabei, Autofahrten einzusparenund die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern."nextbike ist in mehr als 300 Städten weltweit vertreten und das Wachstum setztsich auch 2021 fort. Allein im ersten Halbjahr werden mehr als 40 Städte in 11Ländern mit neuen Rädern beliefert. Bis Ende des Jahres sollen weltweit rund100.000 Mietfahrräder in neuen und bestehenden Systemen durch die Straßenrollen. Wesentliche Meilensteine sind u.a. Relaunches in Köln mit 3000 Rädern,Budapest mit 1200 Rädern, Bielefeld mit 600 Rädern sowie Projektstarts wie z.B.in Linz in Österreich, Budva in Montenegro sowie León in Spanien.Nachdem sich 2020 deutschlandweit 50% mehr Nutzer*innen als im Vorjahrregistriert hatten, nehmen trotz Lockdowns auch 2021 die Nutzungszahlen wiederkontinuierlich zu - besonders seit den ersten warmen Tagen im Februar. "Auchwenn das öffentliche Leben weiterhin eingeschränkt ist, gibt es viele Menschen,die beruflich sicher unterwegs oder in ihrer Freizeit bedenkenlos an derfrischen Luft sein wollen. Ihnen bieten wir unseren nachhaltigen Serviceverlässlich an", erklärt Leonhard von Harrach. Auf (Miet)Fahrrädern lassen sichSocial Distancing Regeln mühelos einhalten, die Bewegung stärkt das Immunsystemund nebenbei wird auch noch die Umwelt entlastet. Außerdem sind Freiminuten beinextbike in vielen Städten ohnehin Bestandteil der ÖPNV-Abos. Die Pandemie hat