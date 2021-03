Die Aktie des US-Ölkonzerns legte in den letzten Wochen und Monaten einen veritablen Zwischensprint auf das Börsenparkett, sah sich zuletzt aber Korrekturtendenzen ausgesetzt.

Unsere letzte Kommentierung zu Marathon Oil überschrieben wir am 26.02. mit „Das sieht doch wieder besser aus.“. Die Aktie des US-Ölkonzerns legte in den letzten Wochen und Monaten einen veritablen Zwischensprint auf das Börsenparkett, sah sich zuletzt aber Korrekturtendenzen ausgesetzt.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 26.02. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie erzwang unter diesem Aspekt in den letzten Wochen zwei Weichenstellungen. Zum einen war es der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 7,5 US-Dollar. Das war Anfang Januar der Fall. Zum anderen der Ausbruch über das massive Widerstandscluster um 8,5 US-Dollar. Die installierten Kaufsignale führten die Aktie geradewegs in Richtung des nächsten Widerstandsbereiches um 11,0 US-Dollar. Auch diese Hürde konnte kürzlich genommen werden, doch noch muss sich der Ausbruch manifestieren. Rücksetzer unter die 11,0 US-Dollar sollten idealerweise vermieden werden. Bei einem Rücksetzer unter die 8,5 US-Dollar müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Von fundamentaler Seite gab es zuletzt auch einen kleinen Lichtblick. Marathon Oil präsentierte kürzlich die Daten für das 4. Quartal. Diese fielen etwas besser aus, als erwartet bzw. befürchtet.[…]“



In der Folgezeit konnte Marathon Oil die Aufwärtsbewegung bis auf über 13 US-Dollar ausdehnen, ehe zunächst Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die robuste Entwicklung der Ölpreise hat die Erholung der Aktie als Katalysator zunächst maßgeblich mit angetrieben. Doch das exponierte Kursniveau der Aktie und die zurückliegende Rally provozierten schließlich erste Gewinnmitnahmen. Die Aktie fand sich zügig im Bereich von 10,0 US-Dollar wieder, konnte diesen psychologisch wichtigen Kursbereich jedoch verteidigen. Zu einem Test der eminent wichtigen Unterstützung bei 8,5 US-Dollar kam es hingegen nicht. Aktuell unternimmt Marathon Oil bereits den Versuch, sich erneut von den 10,0 US-Dollar zu lösen.

Kurzum. Die Korrektur bei Marathon Oil könnte vor ihrem Ende stehen. Marathon Oil versucht sich gegenwärtig von der Marke von 10,0 US-Dollar zu lösen. Ein Vorstoß über die 11,0 US-Dollar würde der Erholung weitere Relevanz verleihen. Bei einem Ausbruch über das letzte Verlaufshoch würde sich die Aufwärtsbewegung reaktivieren. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweise auf 10,0 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 8,5 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung erforderlich.