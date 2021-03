WUHAN, China, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Chime Biologics, ein in China ansässiges, CDMO-Unternehmen von Weltklasse, hat heute bekannt gegeben, eine Gesamtzusage über 190 Millionen USD von institutionellen Investoren erhalten zu haben. Über 100 Millionen USD seien bereits heute eingegangen. Diese Finanzierungsrunde wurde von der VMS Group geleitet, gefolgt von Fidelity International und Panacea Venture. Anfang 2020 hatte Chime Biologics bereits eine Serie-A-Finanzierungsrunde von 125 Millionen USD abgeschlossen.

Chime Biologics hat die weltweit erste modulare Bio-Produktionsanlage von GE KuBio in der Bio-Lake-Entwicklungszone der Biotech-Industrie in Wuhan (China Optics Valley) gebaut. Die Anlage entspricht den weltweit geltenden Qualitätsstandards von ICH, FDA, EMA und NMPA. Mit seiner hochmodernen Einrichtung und seiner umfassenden Erfahrung in der Bioherstellung bietet Chime Biologics integrierte Lösungen aus einer Hand, um den sich stets ändernden Anforderungen der sich schnell entwickelnden biopharmazeutischen Industrie, von der frühen Arzneimittelentwicklung bis zur späten klinischen und kommerziellen cGMP-Produktion (nach Guter Herstellungspraxis), gerecht zu werden. Seit 2016 hat Chime Biologics eine Erfolgsquote von 100 % in der Bioproduktion und bietet verschiedenen Kunden hochwertige biopharmazeutische Produkte.