S&P 500 zieht wieder hoch

Die untere Trendkanalbegrenzung verläuft aktuell bei 3.875 Punkten, die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er-EMA bei 3.850 Punkten. Am Vortag hieß es: "Mit dem Verlaufshoch bei 3.955 Punkten lag der S&P 500 deutlich unter dem vorherigen Verlaufshoch bei 3.983 Punkten. Zudem ist der S&P 500 am Vortag auch unter den 10er-EMA gerutscht, was auf Schwäche hindeutet. Sollte sich die Abwärtsdynamik verstärken, könnten zunächst die untere Trendkanalbegrenzung bei 3.870 Punkten und dann der 50er-EMA bei 3.850 Punkten angelaufen werden."

Die Long-Position bei 3.910 Punkten wurde am Vortag verkauft. Es bietet sich eine neue Short-Position über dem 10er-EMA bei 3.915 Punkten an.