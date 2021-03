Nachdem am Mittwoch bereits die Einkaufsmanagerindizes überraschend stark ausgefallen waren, endet die Handelswoche mit einem ebenso optimistischen Blick aus den Chef-Etagen der deutschen Unternehmen in die Zukunft.

Während die Infektionszahlen in der dritten Welle weiter dynamisch steigen und zu befürchten ist, dass dieser Entwicklung nur mit weiteren und längeren Restriktionen begegnet werden kann, signalisieren die Konjunkturdaten bereits vor dem Ende der Pandemie eine wirtschaftliche Erholung.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex attestiert den Unternehmen auch, dass sie in der Lage sind, sich auf die Pandemie und die Unsicherheit des politischen Schlingerkurses einzustellen. In dieser Krise steckt auch eine Chance, die wandlungsfähige Unternehmen gerade ergreifen. Die Stärke der zyklischen Aktien spiegelt sich in einem Deutschen Aktienindex wider, der heute sein Rekordhoch nur um 30 Punkte verfehlte. Die Schwäche der Technologieaktien dagegen ist in den USA im Nasdaq und hierzulande im SDAX zu spüren. Dass der Gesamtmarkt während der Sektor-Rotation unter dem Strich allerdings stabil bleibt, ist auch ein Zeichen für eine gesunde und robuste Aufwärtsbewegung, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat und in den kommenden Wochen ihre Fortsetzung finden könnte.



Der Aktienmarkt wird auch durch das Tempo der Impfkampagne in den USA beflügelt. Bidens Versprechen einer noch schnelleren Durchimpfung der Bevölkerung ist genau das, was die Investoren hören wollen, die jetzt in Value-Aktien investiert haben. Die durch das Impfstoff-Lieferchaos in Europa, die Schwankungen am US-Anleihemarkt und einer weiteren Eintrübung der Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union geprägten Woche nimmt damit doch noch ein recht positives Ende.



Die weitere Entwicklung an der Börse dürfte aber maßgeblich davon abhängen, wie sich die Zinsen verhalten. Denn umso höher die Anleiherenditen steigen, desto weniger alternativlos werden vor allem die immer noch hochbewerteten Technologieaktien, die weiterhin keine Fahrt nach oben aufnehmen können. Und damit fällt für die Zukunft zumindest einer der Haupttreiber der bisherigen Hausse weg.